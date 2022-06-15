В Грузии выявлен первый случай заболевания оспой обезьян

Заболевший ранее вернулся из Европы, вирус протекал в легкой форме и заразившийся был выписан из лечебного учреждения вскоре после лечения, уточнили в ведомстве. Все контактировавшие с ним лица были проверены, клинических признаков заболевания у них не выявлено.