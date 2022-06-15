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Общество

В Грузии выявлен первый случай заболевания оспой обезьян

Ведомости

В Грузии зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян, сообщил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.

Заболевший ранее вернулся из Европы, вирус протекал в легкой форме и заразившийся был выписан из лечебного учреждения вскоре после лечения, уточнили в ведомстве. Все контактировавшие с ним лица были проверены, клинических признаков заболевания у них не выявлено.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян за пределами эндемичных стран Африки превысило 1500 человек. Больше всего инфицированных на данный момент зарегистрировано в Великобритании – 470 случаев, на втором и третьем местах находятся Испания (259) и Германия (229). Всего на страны Европы приходится 1380 случаев.

В России случаи заболевания не зарегистрированы. 8 июня во время визита в Ташкент министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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