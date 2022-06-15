В Грузии выявлен первый случай заболевания оспой обезьян
В Грузии зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян, сообщил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья страны.
Заболевший ранее вернулся из Европы, вирус протекал в легкой форме и заразившийся был выписан из лечебного учреждения вскоре после лечения, уточнили в ведомстве. Все контактировавшие с ним лица были проверены, клинических признаков заболевания у них не выявлено.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян за пределами эндемичных стран Африки превысило 1500 человек. Больше всего инфицированных на данный момент зарегистрировано в Великобритании – 470 случаев, на втором и третьем местах находятся Испания (259) и Германия (229). Всего на страны Европы приходится 1380 случаев.
В России случаи заболевания не зарегистрированы. 8 июня во время визита в Ташкент министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.