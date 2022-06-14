ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за оспы обезьян

5 июня ВОЗ сообщала, что в мире было подтверждено 780 случаев заражения оспой обезьян. Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах, которые не являются для него эндемичными. По мнению специалистов, появление оспы в нескольких странах, где ее раньше не было, говорит о возможном существовании невыявленной передачи вируса в течение какого-то времени. В Нигерийском центре по контролю за заболеваниями (NCDC) 30 мая сообщили о первом случае смерти от оспы обезьян.