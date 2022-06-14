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ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за оспы обезьян

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайный комитет для оценки влияния вспышки оспы обезьян на ситуацию в международном здравоохранении, сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, встреча состоится на следующей неделе в четверг, 23 июня. В 2022 г. зарегистрировано 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1 500 неподтвержденных, также зафиксировано 72 случая смерти в 39 странах, следует из данных ВОЗ.

«Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию», – заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (цитата по «РИА Новости»).

5 июня ВОЗ сообщала, что в мире было подтверждено 780 случаев заражения оспой обезьян. Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах, которые не являются для него эндемичными. По мнению специалистов, появление оспы в нескольких странах, где ее раньше не было, говорит о возможном существовании невыявленной передачи вируса в течение какого-то времени. В Нигерийском центре по контролю за заболеваниями (NCDC) 30 мая сообщили о первом случае смерти от оспы обезьян.

В России случаи заболевания не зарегистрированы. 8 июня во время визита в Ташкент министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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