ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за оспы обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайный комитет для оценки влияния вспышки оспы обезьян на ситуацию в международном здравоохранении, сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, встреча состоится на следующей неделе в четверг, 23 июня. В 2022 г. зарегистрировано 1 600 подтвержденных случаев оспы обезьян и 1 500 неподтвержденных, также зафиксировано 72 случая смерти в 39 странах, следует из данных ВОЗ.
«Вспышка оспы обезьян необычна и вызывает беспокойство. По этой причине я решил созвать комитет по чрезвычайным ситуациям в соответствии с международными медико-санитарными правилами на следующей неделе, чтобы оценить, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию», – заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус (цитата по «РИА Новости»).
5 июня ВОЗ сообщала, что в мире было подтверждено 780 случаев заражения оспой обезьян. Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах, которые не являются для него эндемичными. По мнению специалистов, появление оспы в нескольких странах, где ее раньше не было, говорит о возможном существовании невыявленной передачи вируса в течение какого-то времени. В Нигерийском центре по контролю за заболеваниями (NCDC) 30 мая сообщили о первом случае смерти от оспы обезьян.
В России случаи заболевания не зарегистрированы. 8 июня во время визита в Ташкент министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.