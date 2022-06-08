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Общество

Мурашко сообщил о тестировании вакцины и препаратов против оспы

Ведомости

Препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики тестируются в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Ташкент.

«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», — отметил он (цитата по ТАСС). По словам Мурашко, вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, например распространение оспы обезьян, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья в том числе с государствами — членами ШОС.

«Мы продолжим поддерживать ВОЗ в той ведущей роли, которую она играет в глобальном управлении здравоохранением. Выражаю надежду, что наши взаимные усилия будут способствовать дальнейшему обеспечению национальной безопасности здоровья населения стран, входящих в ШОС», — заключил он.

В конце мая научный центр «Вектор» Роспотребнадзора подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины против оспы «Ортопоксвак». Она разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций.

5 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире было подтверждено 780 случаев заражения оспой обезьян. Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах, которые не являются для него эндемичными.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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