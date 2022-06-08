Мурашко сообщил о тестировании вакцины и препаратов против оспы

«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», — отметил он (цитата по ТАСС). По словам Мурашко, вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, например распространение оспы обезьян, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья в том числе с государствами — членами ШОС.