Мурашко сообщил о тестировании вакцины и препаратов против оспы
Препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики тестируются в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Ташкент.
«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», — отметил он (цитата по ТАСС). По словам Мурашко, вызовы, с которыми сталкивается мир в последнее время, например распространение оспы обезьян, должны способствовать более плотному сотрудничеству в вопросах охраны здоровья в том числе с государствами — членами ШОС.
«Мы продолжим поддерживать ВОЗ в той ведущей роли, которую она играет в глобальном управлении здравоохранением. Выражаю надежду, что наши взаимные усилия будут способствовать дальнейшему обеспечению национальной безопасности здоровья населения стран, входящих в ШОС», — заключил он.
В конце мая научный центр «Вектор» Роспотребнадзора подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины против оспы «Ортопоксвак». Она разработана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций.
5 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире было подтверждено 780 случаев заражения оспой обезьян. Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах, которые не являются для него эндемичными.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.