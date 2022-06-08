ВЦИОМ: 70% россиян считают оспу обезьян менее опасной, чем коронавирус
70% россиян считают, что оспа обезьян менее опасна по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.
По мнению 4% опрошенных, оспа обезьян может превзойти пандемию коронавируса, 9% отметили, что вирусы могут сравниться по масштабу и последствиям, а 17% затруднились с ответом. 21% россиян заявили, что боятся заразиться оспой, 30% опасаются заражения близких, 64% не боятся заболеть, 4% затруднились с ответом.
Социологи отметили, что 25% респондентов хорошо осведомлены об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. 60% опрошенных сказали, что не знают подробностей, но что-то слышали про оспу обезьян, а 15% респондентов впервые услышали о заболевании во время опроса.
5 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире было подтверждено 780 случаев заражения оспой обезьян. Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах, которые не являются для него эндемичными.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.