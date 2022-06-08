ВЦИОМ: 70% россиян считают оспу обезьян менее опасной, чем коронавирус

Социологи отметили, что 25% респондентов хорошо осведомлены об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. 60% опрошенных сказали, что не знают подробностей, но что-то слышали про оспу обезьян, а 15% респондентов впервые услышали о заболевании во время опроса.