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ВЦИОМ: 70% россиян считают оспу обезьян менее опасной, чем коронавирус

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70% россиян считают, что оспа обезьян менее опасна по масштабу и последствиям, чем эпидемия коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

По мнению 4% опрошенных, оспа обезьян может превзойти пандемию коронавируса, 9% отметили, что вирусы могут сравниться по масштабу и последствиям, а 17% затруднились с ответом. 21% россиян заявили, что боятся заразиться оспой, 30% опасаются заражения близких, 64% не боятся заболеть, 4% затруднились с ответом.

Социологи отметили, что 25% респондентов хорошо осведомлены об оспе обезьян, которая сейчас распространяется в Европе. 60% опрошенных сказали, что не знают подробностей, но что-то слышали про оспу обезьян, а 15% респондентов впервые услышали о заболевании во время опроса.

5 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире было подтверждено 780 случаев заражения оспой обезьян. Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах, которые не являются для него эндемичными. 

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы натуральной оспы, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Ранее по теме: Чем опасна для людей оспа обезьян

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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