ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян, следует из информационного бюллетеня организации. Случаи заражения выявлены в 27 странах.
«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян, — сообщили в организации (цитата по ТАСС). Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян.
1 июня генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о более 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. По его словам, в большинстве случаев речь идет о «мужчинах, имевших секс с мужчинами» и обратившихся с симптомами заболевания в клиники сексуального здоровья.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Роспотребнадзор ранее сообщил, что поставит в регионы 1000 тест-систем для выявления оспы обезьян. Исследования будут проводить 20 организаций ведомства, в которые будут отправлять биоматериалы людей с симптомами заражения оспой. В ведомстве 1 июня говорили, что случаев заражения оспой обезьян в России не зарегистрировано. Вероятность завоза заболевания в Россию оценивается как низкая.