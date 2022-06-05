ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян

Роспотребнадзор ранее сообщил, что поставит в регионы 1000 тест-систем для выявления оспы обезьян. Исследования будут проводить 20 организаций ведомства, в которые будут отправлять биоматериалы людей с симптомами заражения оспой. В ведомстве 1 июня говорили, что случаев заражения оспой обезьян в России не зарегистрировано. Вероятность завоза заболевания в Россию оценивается как низкая.