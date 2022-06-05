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ВОЗ сообщила о 780 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян, следует из информационного бюллетеня организации. Случаи заражения выявлены в 27 странах. 

«С 13 мая по 2 июня 2022 года поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян, — сообщили в организации (цитата по ТАСС). Вирус обнаружили в 27 странах в четырех регионах ВОЗ, не являющихся эндемичными для вируса оспы обезьян.

1 июня генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о более 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. По его словам, в большинстве случаев речь идет о «мужчинах, имевших секс с мужчинами» и обратившихся с симптомами заболевания в клиники сексуального здоровья. 

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Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что поставит в регионы 1000 тест-систем для выявления оспы обезьян. Исследования будут проводить 20 организаций ведомства, в которые будут отправлять биоматериалы людей с симптомами заражения оспой. В ведомстве 1 июня говорили, что случаев заражения оспой обезьян в России не зарегистрировано. Вероятность завоза заболевания в Россию оценивается как низкая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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