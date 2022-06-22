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Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июня

Ведомости

Росавиация в 20-й раз продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России. Ограничения будут действовать до 30 июня, сообщила пресс-служба ведомства. Такие ограничения ввели в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.

Ведомство ввело ограничения в день начала спецоперации на Украине – 24 февраля. Затем они несколько раз продлевались, последний раз – до 24 июня. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее министр транспорта Валерий Савельев сообщил, что Минтранс и Минобороны обсуждают возможность снять ограничения на полеты в Крым. «Мы работаем в тесном контакте и с Министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал Савельев.

По его словам, при закрытом авиасообщении железная дорога перевезет в Крым в 2022 г. 2,3 млн человек (в 2021 г. – 1,1 млн). Однако она не сможет «компенсировать всю дельту». В прошлом году на авиаперевозки в Симферополь пришлось вдвое больше пассажиров – около 4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных