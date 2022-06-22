Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июня

Ранее министр транспорта Валерий Савельев сообщил, что Минтранс и Минобороны обсуждают возможность снять ограничения на полеты в Крым. «Мы работаем в тесном контакте и с Министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал Савельев.