Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 30 июня
Росавиация в 20-й раз продлила временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России. Ограничения будут действовать до 30 июня, сообщила пресс-служба ведомства. Такие ограничения ввели в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты работают в штатном режиме.
Ведомство ввело ограничения в день начала спецоперации на Украине – 24 февраля. Затем они несколько раз продлевались, последний раз – до 24 июня. Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее министр транспорта Валерий Савельев сообщил, что Минтранс и Минобороны обсуждают возможность снять ограничения на полеты в Крым. «Мы работаем в тесном контакте и с Министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал Савельев.
По его словам, при закрытом авиасообщении железная дорога перевезет в Крым в 2022 г. 2,3 млн человек (в 2021 г. – 1,1 млн). Однако она не сможет «компенсировать всю дельту». В прошлом году на авиаперевозки в Симферополь пришлось вдвое больше пассажиров – около 4 млн.