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Савельев рассказал об обсуждении с Минобороны снятия ограничений на полеты в Крым

Ведомости

Минтранс обсуждает с Минобороны возможность снятия запрета на полеты гражданской авиации в Крым, введенного в феврале в связи со спецоперацией на Украине. Об этом заявил глава ведомства Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы работаем в тесном контакте и с Министерством обороны. Вы видите, мы продлеваемся по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся», — сказал Савельев.

По словам министра, в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом железная дорога перевезет в Крым в этом году 2,3 млн человек (1,1 млн годом ранее). Однако, по мнению Савельева, «она не может компенсировать всю дельту». Так, на авиаперевозки в Симферополь в 2021 г. пришлось в два раза больше пассажиров — около 4 млн.

Ранее представитель «Гранд сервис экспресса» (ГСЭ; оператор железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и «материковой» Россией) сообщил «Ведомостям», что в мае резко выросли перевозки из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Так, поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, что на 76% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, в целом за пять месяцев 2022 г., по данным ГСЭ, в Крым продано 312 000 билетов, что на 75% больше, чем в тот же период 2021 г.

Росавиация ввела ограничения на полеты на юг России 24 февраля — в день начала спецоперации на Украине. Изначально ограничения были введены до 2 марта, однако их продолжают продлевать. В ведомстве рекомендуют авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные российские аэропорты работают штатно.

Ранее по теме: Перевозки пассажиров в Крым по железной дороге выросли в 1,8 раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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