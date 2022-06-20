Савельев рассказал об обсуждении с Минобороны снятия ограничений на полеты в Крым

Ранее представитель «Гранд сервис экспресса» (ГСЭ; оператор железнодорожного пассажирского сообщения между Крымом и «материковой» Россией) сообщил «Ведомостям», что в мае резко выросли перевозки из-за отсутствия авиасообщения с полуостровом. Так, поезда «Таврия» в этом направлении перевезли 104 000 пассажиров, что на 76% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, в целом за пять месяцев 2022 г., по данным ГСЭ, в Крым продано 312 000 билетов, что на 75% больше, чем в тот же период 2021 г.