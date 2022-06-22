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Общество

В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Ведомости

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Новошахтинск Ростовской области произошел пожар. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает «Интерфакс». Завод находится в 8 км от границы с ЛНР.

О причинах инцидента не сообщается. Как пояснили агентству в службе, пожар распространился на площадь 50 кв. м. Угроза распространения отсутствует, пострадавших нет.

ТАСС со ссылкой на источник в местных органах власти сообщил, что над территорией НПЗ пролетели два украинских беспилотника. По его словам, один БПЛА упал, после чего и начался пожар. Telegram-канал Baza опубликовал видео пожара, где был также зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, после начала спецоперации начали сообщать об обстрелах со стороны Украины. 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что он возник вследствие авиаударов двух вертолетов вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, удар по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские Ми-24. 25 апреля произошел пожар на нефтебазе в Брянске, о причинах которого не сообщалось. Оба региона находятся в непосредственной близости от зоны проведения военной спецоперации России на Украине. С апреля в приграничных с Украиной и Донбассом регионах введен режим повышенной террористической угрозы.

Двумя днями ранее, 20 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе по вышкам «Черноморнефтегаза». Вышки расположены на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила «РИА Новости», что на пострадавшей от удара буровой платформе был сброшен газ, в противном случае мог произойти взрыв, который затронул бы и Одессу. По данным МЧС, на платформе произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести. В интервью телеканалу «Россия-24» Аксенов сообщил, что удары были совершены по буровым платформам ГУП «Черноморнефтегаз» в 8.37 утра. Всего на трех вышках находилось 109 человек.

Ранее по теме: Украина нанесла удар по снабжающим Крым платформам «Черноморнефтегаза»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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