В Ростовской области на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Двумя днями ранее, 20 июня, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе по вышкам «Черноморнефтегаза». Вышки расположены на месторождении Одесское в 71 км от Одессы. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила «РИА Новости», что на пострадавшей от удара буровой платформе был сброшен газ, в противном случае мог произойти взрыв, который затронул бы и Одессу. По данным МЧС, на платформе произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести. В интервью телеканалу «Россия-24» Аксенов сообщил, что удары были совершены по буровым платформам ГУП «Черноморнефтегаз» в 8.37 утра. Всего на трех вышках находилось 109 человек.