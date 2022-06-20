Украина нанесла удар по снабжающим Крым платформам «Черноморнефтегаза»

«Газопровод сделан с запасом и может поставлять до 5 млрд куб. м в год, а потребление Крыма составляет около 3 млрд куб. м в год. Компания «Черноморнефтегаз» в последние годы добывала около 1 млрд куб. м. «Поэтому, даже если вся добыча «Черноморнефтегаза» по каким-то причинам выпадет, ее могут заменить поставки с востока. Вопрос вызывает только то, все ли объекты могут использовать газ из газопровода с Тамани», – говорит Юшков.