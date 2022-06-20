Украина нанесла удар по снабжающим Крым платформам «Черноморнефтегаза»На вышках находилось 109 человек, в спасательной операции задействовали силы Минобороны
Вечером 20 июня представитель Следственного комитета России сообщил «РИА Новости», что российские правоохранители возбудили уголовное дело по факту обстрела с украинской стороны буровой платформы ГУП «Черноморнефтегаз» Одесского месторождения в Черном море. Произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, еще семеро пропали без вести, говорится в сообщении «РИА Новости».
О том, что украинские вооруженные силы нанесли удар по объектам ГУП «Черноморнефтегаз», утром 20 июня сообщили представители республики, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов. В самой компании «Ведомостям» подтвердили факт удара. «Ведомости» направили запрос в правительство Крыма и управление МЧС по республике.
В интервью телеканалу «Россия-24» Аксенов сообщил, что удары были совершены по буровым платформам ГУП «Черноморнефтегаз» в 8.37 утра. «Всего на трех вышках находилось 109 человек. По предварительной информации, наиболее критичным был удар по первой вышке, на второй и третьей погибших и пострадавших нет», – сказал Аксенов. У одного пострадавшего сильные осколочные ранения, у двоих сильные ожоги, сообщила «РИА Новости» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Вечером 20 июня Аксенов уточнил в своем Telegram-канале, что всего эвакуировано 94 человека: «15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по трем раненым и семи пропавшим без вести. Гарантирую, что их поиски будут продолжаться».
Аксенов также говорил, что газ подается на континент в штатном режиме. «Как я поняла, там просто срезало верхушки [буровых платформ]. Работы по добыче газа на месторождении временно приостановлены», – рассказала Ковитиди. Она добавила, что идет сброс газа из труб, чтобы остановить возгорание. Если бы на платформах «Черноморнефтегаза» не сбросили вовремя газ, удар вызвал бы взрыв газохранилища, который бы затронул Одессу, заявила она.
По словам сенатора, удар украинскими военными был нанесен со стороны Одессы, расстояние от которой до платформ составляет примерно 70 км. В Минобороны этот вопрос пока не комментировали. «Ведомости» направили запрос в российское военное ведомство. По словам близкого к Минобороны источника, у Украины есть вооружение с необходимой дальностью удара – например, ракеты GMLRS для американских ракетных установок HIMARS.
До Крыма они с этих позиций не долетят, отмечает источник. Охрану важных объектов в Крыму после атаки со стороны Украины на буровые «Черноморнефтегаза» усилят, заверила Ковитиди. По словам Аксенова, территория республики «вся прикрыта»: «По Крымскому мосту могу сказать, что средств ПВО более чем достаточно».
ГУП «Черноморнефтегаз» эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов. С 2014 г. предприятие работает в российской юрисдикции, находится в подчинении министерства топлива и энергетики Крыма.
Как говорится на сайте компании, основной целью предприятия является обеспечение текущих и прогнозных потребностей Республики Крым в природном газе, газовом конденсате и нефти. Предприятие эксплуатирует газотранспортную систему, протяженность которой в однониточном измерении составляет более 1700 км, 67 газораспределительных станций.
Чтобы оценить влияние этой ситуации на добычу газа в Крыму, нужно дождаться информации о повреждениях платформ, но на газоснабжение Крыма это повлиять не должно, сказал «Ведомостям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Новые Севастопольская («Балаклавская») и Симферопольская («Таврическая») ТЭС запитаны от газопровода, который идет из Краснодарского края, пояснил эксперт.
«Газопровод сделан с запасом и может поставлять до 5 млрд куб. м в год, а потребление Крыма составляет около 3 млрд куб. м в год. Компания «Черноморнефтегаз» в последние годы добывала около 1 млрд куб. м. «Поэтому, даже если вся добыча «Черноморнефтегаза» по каким-то причинам выпадет, ее могут заменить поставки с востока. Вопрос вызывает только то, все ли объекты могут использовать газ из газопровода с Тамани», – говорит Юшков.
Информации пока мало для оценки возможного загрязнения акватории Черного моря, но потенциальные риски в связи с атакой на буровые платформы очень велики, предупреждает эколог Георгий Каваносян. «Это может вызвать <...> потерю нескольких курортных регионов на Черном море», – говорит он.
Выбор такой цели для атаки эксперт назвал «экологическим терроризмом»: «Кроме того что это умышленное убийство мирных людей, работников платформы, это огромные риски для всей акватории».
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил «РИА Новости», что «атака на объекты гражданской инфраструктуры» дает РФ свободу действий: «Ответ будет исчерпывающий».