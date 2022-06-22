В Якутии пропал самолет Ан-30М
Самолет Ан-30М 22 июня не приземлился в назначенное время в аэропорту в Якутии и пропал с радаров, сообщило управление МЧС по Якутии.
«Установлено, что борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск — Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров. Последний раз выходил на связь в 30 км от н. п. Оленек. Аварийный маяк не срабатывал», — сообщили в министерстве.
По предварительным данным, на борту самолета было пять человек экипажа и 6,3 т продуктов. На поиски самолета вылетел Ан-26 с 3 спасателями на борту.
Накануне пресс-служба Южного военного округа сообщила, что штурмовик Су-25СМ ВКС России потерпел крушение в Ростовской области, летчик погиб. Предварительная причина инцидента — техническая неисправность. Обстоятельства крушения названы не были.
Накануне пресс-служба МЧС России сообщила, что в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, на борту которого было 3 человека. Борт не прибыл в место назначения в 9:30. К его поискам привлекли авиацию МЧС.