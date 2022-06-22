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В Якутии пропал самолет Ан-30М

Ведомости

Самолет Ан-30М 22 июня не приземлился в назначенное время в аэропорту в Якутии и пропал с радаров, сообщило управление МЧС по Якутии.

«Установлено, что борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск — Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров. Последний раз выходил на связь в 30 км от н. п. Оленек. Аварийный маяк не срабатывал», — сообщили в министерстве.

По предварительным данным, на борту самолета было пять человек экипажа и 6,3 т продуктов. На поиски самолета вылетел Ан-26 с 3 спасателями на борту.

Накануне пресс-служба Южного военного округа сообщила, что штурмовик Су-25СМ ВКС России потерпел крушение в Ростовской области, летчик погиб. Предварительная причина инцидента — техническая неисправность. Обстоятельства крушения названы не были.

Накануне пресс-служба МЧС России сообщила, что в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, на борту которого было 3 человека. Борт не прибыл в место назначения в 9:30. К его поискам привлекли авиацию МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных