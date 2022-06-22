В Якутии пропал самолет Ан-30М

«Установлено, что борт выполнял коммерческий рейс, вылетел по маршруту Якутск — Оленек. Судно должно было произвести посадку в аэропорту, но не прибыло в назначенное время и пропало с радаров. Последний раз выходил на связь в 30 км от н. п. Оленек. Аварийный маяк не срабатывал», — сообщили в министерстве.