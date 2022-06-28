Бизнесмену Михальченко дали 20 лет за хищения на стройке резиденции Путина

Михальченко также проходил по делу о контрабанде алкоголя, в связи с которым был задержан в 2016 г. В ноябре 2017 г. он частично признал вину и заявил, что сотрудничает со следователями. Он также заявлял, что возместил весь причиненный ущерб. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы приговорил бизнесмена к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима.