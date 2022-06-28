Бизнесмену Михальченко дали 20 лет за хищения на стройке резиденции Путина
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии бизнесмена, главу холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко за хищение при строительстве объектов резиденции президента России в Ново-Огареве.
«Суд постановил приговорить Михальченко по совокупности преступлений и с учетом предыдущего приговора Басманного суда Москвы к 20 годам колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 1 млн рублей», — передает ТАСС. Еще один фигурант дела, экс-директор ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов, получил 15 лет. В начале мая, по данным «Коммерсанта», у Михальченко также конфисковали имущество на 4 млрд руб.
По версии следствия, фигуранты дела создали преступное сообщество и похитили более 1 млрд руб. на строительстве дома приемов в резиденции президента «Ново-Огарево». По данным «Коммерсанта», общая сумма контракта на строительство и реконструкцию составляла 5,7 млрд руб., аванс – 2,6 млрд руб. Следствие выяснило, что 1,3 млрд руб. по фиктивным договорам перешло на счета фирм-однодневок.
Ответчиками по иску выступили Михальченко, жена экс-главы ФСО Людмила Мурова, гендиректор морского перегрузочного комплекса «Бронка», отставной генерал КГБ Николай Негодов, «Единый миграционный центр», «Единый медицинский центр» и «Центрфинанс».
Михальченко также проходил по делу о контрабанде алкоголя, в связи с которым был задержан в 2016 г. В ноябре 2017 г. он частично признал вину и заявил, что сотрудничает со следователями. Он также заявлял, что возместил весь причиненный ущерб. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы приговорил бизнесмена к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима.