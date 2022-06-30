В Госдуму внесли законопроект об обеспечении проведения операций ВС РФ за рубежом
Правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении проведения операций Вооруженными силами России за рубежом. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами. Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики, дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ)», — следует из пояснительной записки.
Среди полномочий, которые предлагается дать правительству:
принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, порядке их финансирования и материально-технического обеспечения;
проводить закупки у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа и для формирования запасов;
устанавливать особый режим труда в отдельных организациях, включая условия привлечения к сверхурочной работе.
При введении специальных мер в экономике кабмин также получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.
«Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — отмечается в записке.
Речь в поправках идет о поставках и оказании услуг по законам «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «О государственном оборонном заказе» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».