В Госдуму внесли законопроект об обеспечении проведения операций ВС РФ за рубежом

«Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — отмечается в записке.