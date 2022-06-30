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В Госдуму внесли законопроект об обеспечении проведения операций ВС РФ за рубежом

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект об обеспечении проведения операций Вооруженными силами России за рубежом. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами. Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики, дозагрузить производственные мощности организаций оборонно-промышленного комплекса, включая мобилизационные, и организовать ресурсное обеспечение поставок в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ)», — следует из пояснительной записки.

Среди полномочий, которые предлагается дать правительству:

  • принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, порядке их финансирования и материально-технического обеспечения;

  • проводить закупки у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа и для формирования запасов;

  • устанавливать особый режим труда в отдельных организациях, включая условия привлечения к сверхурочной работе.

При введении специальных мер в экономике кабмин также получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов и право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

«Принятие положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — отмечается в записке.

Речь в поправках идет о поставках и оказании услуг по законам «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «О государственном оборонном заказе» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных