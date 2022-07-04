При обрушении спортивных декораций в Якутии пострадали 18 человек
В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии 18 человек, в том числе трое детей, пострадали из-за обрушившихся декораций и экрана на стадионе, где проходят Спортивные игры народов Якутии, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.
Причиной обрушения стал ураганный ветер, который снес ларьки, заборы, оборвал провода электропередач, сорвал декорации и повредил экран, пишут местные СМИ. По их данным, все пострадавшие находятся в сознании, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Глава Якутии поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также устранить последствия ураганного ветра. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, говорится на сайте ведомства.
Спортивные игры народов Якутии в этом году проводятся уже в восьмой раз, они продлятся с 4 по 9 июля. Всего в программу включены 16 видов спорта, среди них – нормативы ГТО, разные виды стрельбы, теннис, а также легкая атлетика для участников с ограниченными возможностями. Первые Спортивные игры народов Якутии прошли в селе Борогонцы в 1996 г. и были посвящены 100-летию Олимпийских игр.