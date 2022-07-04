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При обрушении спортивных декораций в Якутии пострадали 18 человек

Ведомости

В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии 18 человек, в том числе трое детей, пострадали из-за обрушившихся декораций и экрана на стадионе, где проходят Спортивные игры народов Якутии, об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале. 

Причиной обрушения стал ураганный ветер, который снес ларьки, заборы, оборвал провода электропередач, сорвал декорации и повредил экран, пишут местные СМИ. По их данным, все пострадавшие находятся в сознании, их состояние оценивается как средней степени тяжести. 

Глава Якутии поручил правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также устранить последствия ураганного ветра. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, говорится на сайте ведомства. 

Спортивные игры народов Якутии в этом году проводятся уже в восьмой раз, они продлятся с 4 по 9 июля. Всего в программу включены 16 видов спорта, среди них – нормативы ГТО, разные виды стрельбы, теннис, а также легкая атлетика для участников с ограниченными возможностями. Первые Спортивные игры народов Якутии прошли в селе Борогонцы в 1996 г. и были посвящены 100-летию Олимпийских игр.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных