При обрушении спортивных декораций в Якутии пострадали 18 человек

Спортивные игры народов Якутии в этом году проводятся уже в восьмой раз, они продлятся с 4 по 9 июля. Всего в программу включены 16 видов спорта, среди них – нормативы ГТО, разные виды стрельбы, теннис, а также легкая атлетика для участников с ограниченными возможностями. Первые Спортивные игры народов Якутии прошли в селе Борогонцы в 1996 г. и были посвящены 100-летию Олимпийских игр.