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Москвичи выбрали территорию для переименования в честь ЛНР

Ведомости

Жители Москвы решили назвать в честь Луганской народной республики (ЛНР) территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. В опросе проекта «Активный гражданин» приняли участие 109 603 человека, из них за победивший вариант проголосовали 56,85%. Территория, которую назовут в честь ЛНР, находится у здания посольства Великобритании в Москве.

Среди других вариантов рассматривались:

  • территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком — 10,64% голосов;

  • территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка — 13,78%;

  • доверить решение специалистам — 18,73%.

    • В мае депутаты Мосгордумы предложили назвать какой-либо объект на карте Москвы в честь защитников Донбасса. Москвичи начали присылать варианты названий в правительство Москвы, а затем проект «Активный гражданин» запустил голосование. В результате около 45% из почти 279 000 участников выбрали вариант «площадь ДНР». Среди других вариантов были «площадь Защитников Донбасса» — за него проголосовали 31,54%, «Площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33%, а 15,44% участников решили доверить выбор специалистам.

    22 июня мэрия Москвы сообщила, что территорию у посольства США переименовали в площадь ДНР. В мэрии рассказали, что ранее посольство США находилось в Большом Девятинском переулке, однако старые адреса объектов аннулировали. На сайте посольства указан старый адрес.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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