Москвичи выбрали территорию для переименования в честь ЛНР

В мае депутаты Мосгордумы предложили назвать какой-либо объект на карте Москвы в честь защитников Донбасса. Москвичи начали присылать варианты названий в правительство Москвы, а затем проект «Активный гражданин» запустил голосование. В результате около 45% из почти 279 000 участников выбрали вариант «площадь ДНР». Среди других вариантов были «площадь Защитников Донбасса» — за него проголосовали 31,54%, «Площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33%, а 15,44% участников решили доверить выбор специалистам.