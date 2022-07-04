Москвичи выбрали территорию для переименования в честь ЛНР
Жители Москвы решили назвать в честь Луганской народной республики (ЛНР) территорию вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. В опросе проекта «Активный гражданин» приняли участие 109 603 человека, из них за победивший вариант проголосовали 56,85%. Территория, которую назовут в честь ЛНР, находится у здания посольства Великобритании в Москве.
Среди других вариантов рассматривались:
- территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком — 10,64% голосов;
В мае депутаты Мосгордумы предложили назвать какой-либо объект на карте Москвы в честь защитников Донбасса. Москвичи начали присылать варианты названий в правительство Москвы, а затем проект «Активный гражданин» запустил голосование. В результате около 45% из почти 279 000 участников выбрали вариант «площадь ДНР». Среди других вариантов были «площадь Защитников Донбасса» — за него проголосовали 31,54%, «Площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33%, а 15,44% участников решили доверить выбор специалистам.
22 июня мэрия Москвы сообщила, что территорию у посольства США переименовали в площадь ДНР. В мэрии рассказали, что ранее посольство США находилось в Большом Девятинском переулке, однако старые адреса объектов аннулировали. На сайте посольства указан старый адрес.