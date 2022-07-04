Хакеры украли данные о миллиарде жителей Китая

Хакеры выложили в даркнете требования предоставить им выкуп на одном из онлайн-форумов. Информацию подтвердил в своем Twitter CEO криптовалютой биржи Binance Чжао Чанпэн. По его словам, компания заметила утечку в «одной азиатской стране». Чанпэн утверждает, что злоумышленники получили доступ к именам, адресу, национальному идентификатору, а также к мобильному, полицейским и медицинским записям.