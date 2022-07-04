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Общество

Хакеры украли данные о миллиарде жителей Китая

Ведомости

Одна или несколько групп хакеров взломали базу данных полиции Шанхая и получили сведения об 1 млрд жителей Китая. Данная утечка стала самой крупной в истории страны, сообщает агентство Bloomberg.

Хакеры выложили в даркнете требования предоставить им выкуп на одном из онлайн-форумов. Информацию подтвердил в своем Twitter CEO криптовалютой биржи Binance Чжао Чанпэн. По его словам, компания заметила утечку в «одной азиатской стране». Чанпэн утверждает, что злоумышленники получили доступ к именам, адресу, национальному идентификатору, а также к мобильному, полицейским и медицинским записям.

Всего хакеры получили доступ к 23 Гб информации. За обещание не публиковать ее они требуют 10 биткойнов. Правительство Китая пока воздерживается от комментариев.

В июне этого года хакер взломал блокчейн-мост Horizon и похитил криптовалюту на сумму $100 млн. Для поимки правонарушителя компания Harmony, которая разрабатывала мост, привлекла ФБР, а также компании по обеспечению кибербезопасности, однако подробности кражи пока остаются неизвестны.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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