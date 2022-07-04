Хакеры украли данные о миллиарде жителей Китая
Одна или несколько групп хакеров взломали базу данных полиции Шанхая и получили сведения об 1 млрд жителей Китая. Данная утечка стала самой крупной в истории страны, сообщает агентство Bloomberg.
Хакеры выложили в даркнете требования предоставить им выкуп на одном из онлайн-форумов. Информацию подтвердил в своем Twitter CEO криптовалютой биржи Binance Чжао Чанпэн. По его словам, компания заметила утечку в «одной азиатской стране». Чанпэн утверждает, что злоумышленники получили доступ к именам, адресу, национальному идентификатору, а также к мобильному, полицейским и медицинским записям.
Всего хакеры получили доступ к 23 Гб информации. За обещание не публиковать ее они требуют 10 биткойнов. Правительство Китая пока воздерживается от комментариев.
В июне этого года хакер взломал блокчейн-мост Horizon и похитил криптовалюту на сумму $100 млн. Для поимки правонарушителя компания Harmony, которая разрабатывала мост, привлекла ФБР, а также компании по обеспечению кибербезопасности, однако подробности кражи пока остаются неизвестны.