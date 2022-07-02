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Экономика

В ФРГ предупредили о шоке потребителей газа после установления новых цен

Ведомости

Граждане Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

По его словам, цена на газ на бирже выросла примерно в шесть раз с лета прошлого года, с новыми цены потребители столкнутся позднее. 

«Мы можем только догадываться, что будет дальше. Многие потребители будут шокированы, когда получат письмо от своего поставщика энергии», — сказал Мюллер.

Он добавил, что время перекладывать повышенные цены с поставщиков на потребителей пока не пришло. 

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Ситуацию с поставками газа глава регулятора описывают как напряженную: если ранее, «на протяжении десятилетий», Россия исполняла свои обязательства по договорам, то теперь она на 60% сократила поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» в Германию и Европу. Технические причины такого решения, о которых говорит Москва, не убеждают Германию, пояснил Мюллер. 

Глава регулятора добавил, что власти ФРГ сделают все возможное, чтобы частные домохозяйства не остались без газа, а Германия не видит сценария, при котором страна останется без поставок. Энергоносители, как отмечает Мюллер, могут поступать из Норвегии, Нидерландов и США через терминалы СПГ в Бельгии и Нидерландах. Происходит и наращивание запасов: сейчас газохранилища заполнены на 60%. 

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто из лидеров государств — членов Евросоюза не верит в версию, согласно которой технические причины стали основанием для снижения поставок газа по «Северному потоку».

В середине июня «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Правительства Канады и Германии работают над поиском решения возникшей проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил политические причины сокращения поставок по «Северному потоку». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных