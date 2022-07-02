В ФРГ предупредили о шоке потребителей газа после установления новых цен
Граждане Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
По его словам, цена на газ на бирже выросла примерно в шесть раз с лета прошлого года, с новыми цены потребители столкнутся позднее.
«Мы можем только догадываться, что будет дальше. Многие потребители будут шокированы, когда получат письмо от своего поставщика энергии», — сказал Мюллер.
Он добавил, что время перекладывать повышенные цены с поставщиков на потребителей пока не пришло.
Ситуацию с поставками газа глава регулятора описывают как напряженную: если ранее, «на протяжении десятилетий», Россия исполняла свои обязательства по договорам, то теперь она на 60% сократила поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» в Германию и Европу. Технические причины такого решения, о которых говорит Москва, не убеждают Германию, пояснил Мюллер.
Глава регулятора добавил, что власти ФРГ сделают все возможное, чтобы частные домохозяйства не остались без газа, а Германия не видит сценария, при котором страна останется без поставок. Энергоносители, как отмечает Мюллер, могут поступать из Норвегии, Нидерландов и США через терминалы СПГ в Бельгии и Нидерландах. Происходит и наращивание запасов: сейчас газохранилища заполнены на 60%.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто из лидеров государств — членов Евросоюза не верит в версию, согласно которой технические причины стали основанием для снижения поставок газа по «Северному потоку».
В середине июня «Газпром» сообщил, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Правительства Канады и Германии работают над поиском решения возникшей проблемы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил политические причины сокращения поставок по «Северному потоку».