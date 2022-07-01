Линднер: ФРГ не справится с последствиями прекращения поставок российского газа

9 июня ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, но объявил о начале ужесточения монетарной политики и намерении повысить ставку на заседании в июле на 25 б. п. Регулятор также допустил повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией. Сейчас ЕЦБ находится в ситуации, при которой, с одной стороны, шаг повышения даже в 50 базисных пунктов не поможет сдержать инфляцию, а с другой – слишком резкое повышение ставки создаст риски для долгового рынка, говорят эксперты.