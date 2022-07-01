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Экономика

Линднер: ФРГ не справится с последствиями прекращения поставок российского газа

Ведомости

Немецкие власти не смогут справиться со всеми негативными последствиями прекращения поставок российского газа в Германию, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер во время презентации проекта бюджета на 2023 г., пишет Reuters.

Из проекта бюджета следует, что ФРГ решила вернуться к старому инструменту, известному как «долговой тормоз», что подразумевает снижение темпов наращивания государственного долга, отмечает агентство. Ранее немецкие власти решили временно отказаться от «долгового тормоза» из-за растущих расходов, связанных с пандемией коронавируса.

По словам министра, в 2023 г. ФРГ резко сократит свои бюджетные расходы – на €50 млрд. Чистые займы страны тоже снизятся со €140 млрд до €9,9 млрд. Германия не станет наращивать долг, так как это «стимулирует инфляцию», отметил Линдер.

Линднер добавил, что проект бюджета нацелен на избежание «доминирующей роли бюджета» в экономической политике – когда независимость Центробанка страны может быть подорвана высокой стоимостью обслуживания госдолга.

По данным Евростата, инфляция в еврозоне в мае побила исторический рекорд и составила 8,1% в годовом выражении. Основной вклад в ускорение цен внесло подорожание энергоносителей (на 39% в годовом выражении). Европейский центральный банк (ЕЦБ) допустил повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией.

9 июня ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, но объявил о начале ужесточения монетарной политики и намерении повысить ставку на заседании в июле на 25 б. п. Регулятор также допустил повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией. Сейчас ЕЦБ находится в ситуации, при которой, с одной стороны, шаг повышения даже в 50 базисных пунктов не поможет сдержать инфляцию, а с другой – слишком резкое повышение ставки создаст риски для долгового рынка, говорят эксперты.

Кроме того, Линднер заявил в интервью журналу WirtschaftsWoche, что у Германии нет средств для предоставления третьего пакета помощи нуждающимся гражданам в 2022 г. На фоне спецоперации на Украине, санкций и роста цен на энергоносители Германия дважды оказывала населению помощь в виде снижения цен на бензин и введения льготных билетов на общественный транспорт, чтобы немцы могли покрыть растущие расходы на электроэнергию и отопление.

Также на днях Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство ФРГ намерено взять кредиты на сумму порядка €40 млрд евро для смягчения последствий экономических проблем, возникших из-за поставки вооружения на Украину и подорожания энергоресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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