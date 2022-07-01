Линднер: ФРГ не справится с последствиями прекращения поставок российского газа
Немецкие власти не смогут справиться со всеми негативными последствиями прекращения поставок российского газа в Германию, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер во время презентации проекта бюджета на 2023 г., пишет Reuters.
Из проекта бюджета следует, что ФРГ решила вернуться к старому инструменту, известному как «долговой тормоз», что подразумевает снижение темпов наращивания государственного долга, отмечает агентство. Ранее немецкие власти решили временно отказаться от «долгового тормоза» из-за растущих расходов, связанных с пандемией коронавируса.
По словам министра, в 2023 г. ФРГ резко сократит свои бюджетные расходы – на €50 млрд. Чистые займы страны тоже снизятся со €140 млрд до €9,9 млрд. Германия не станет наращивать долг, так как это «стимулирует инфляцию», отметил Линдер.
Линднер добавил, что проект бюджета нацелен на избежание «доминирующей роли бюджета» в экономической политике – когда независимость Центробанка страны может быть подорвана высокой стоимостью обслуживания госдолга.
По данным Евростата, инфляция в еврозоне в мае побила исторический рекорд и составила 8,1% в годовом выражении. Основной вклад в ускорение цен внесло подорожание энергоносителей (на 39% в годовом выражении). Европейский центральный банк (ЕЦБ) допустил повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией.
9 июня ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, но объявил о начале ужесточения монетарной политики и намерении повысить ставку на заседании в июле на 25 б. п. Регулятор также допустил повышение ставки в сентябре в зависимости от ситуации с инфляцией. Сейчас ЕЦБ находится в ситуации, при которой, с одной стороны, шаг повышения даже в 50 базисных пунктов не поможет сдержать инфляцию, а с другой – слишком резкое повышение ставки создаст риски для долгового рынка, говорят эксперты.
Кроме того, Линднер заявил в интервью журналу WirtschaftsWoche, что у Германии нет средств для предоставления третьего пакета помощи нуждающимся гражданам в 2022 г. На фоне спецоперации на Украине, санкций и роста цен на энергоносители Германия дважды оказывала населению помощь в виде снижения цен на бензин и введения льготных билетов на общественный транспорт, чтобы немцы могли покрыть растущие расходы на электроэнергию и отопление.
Также на днях Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство ФРГ намерено взять кредиты на сумму порядка €40 млрд евро для смягчения последствий экономических проблем, возникших из-за поставки вооружения на Украину и подорожания энергоресурсов.