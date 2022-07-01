Nord Stream AG сообщила о приостановке «Северного потока» для профилактики
Компания-оператор «Северного потока» Nord Stream AG с 11 по 21 июля 2022 г. временно приостановит работу обеих ниток газопровода для проведения профилактических работ, сообщили в компании.
В рамках профилактики в том числе проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации, «для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода».
В Nord Stream AG уточнили, что график и план работ был заранее согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. «Информация о проведении работ была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) No 1227/2011 (Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового энергетического рынка — РЕМИТ)», – говорится в сообщении компании.
В июне «Газпром» сообщал, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Позже исполнительный директор Siemens Джо Кезер заявил газете Süddeutsche Zeitung, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали не потому, что компания не вернула турбину.