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Nord Stream AG сообщила о приостановке «Северного потока» для профилактики

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Компания-оператор «Северного потока» Nord Stream AG с 11 по 21 июля 2022 г. временно приостановит работу обеих ниток газопровода для проведения профилактических работ, сообщили в компании.

В рамках профилактики в том числе проведут тестирование механических компонентов и систем автоматизации, «для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода».

В Nord Stream AG уточнили, что график и план работ был заранее согласован с партнерами по транспортировке газа выше и ниже по потоку. «Информация о проведении работ была своевременно раскрыта в соответствии с требованиями Регламента (ЕС) No 1227/2011 (Положение о добросовестном поведении участников и прозрачности оптового энергетического рынка — РЕМИТ)», – говорится в сообщении компании.

В июне «Газпром» сообщал, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Позже исполнительный директор Siemens Джо Кезер заявил газете Süddeutsche Zeitung, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали не потому, что компания не вернула турбину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных