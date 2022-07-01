Nord Stream AG сообщила о приостановке «Северного потока» для профилактики

В июне «Газпром» сообщал, что две из четырех турбин в точке входа «Северного потока» перестали работать, из-за чего мощность трубопровода снизилась на 40%. Компания сообщила, что немецкая Siemens не вернула турбины для газопровода, которые «Газпром» отправил ей на ремонт. В Siemens заявили, что оборудование находится на ремонте в Канаде, а санкции страны запрещают возвращать его в Россию. Позже исполнительный директор Siemens Джо Кезер заявил газете Süddeutsche Zeitung, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» упали не потому, что компания не вернула турбину.