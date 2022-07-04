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Общество

Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск

Ведомости

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — написал он. 

По его словам, предложенные им названия дают представление о том, какое значение город и регион имеют для России. «Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — заключил он.

Город был основан в 1255 г. рыцарями Тевтонского ордена как крепость и назван Кёнигсберг, что в переводе означает «королевская гора». После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 г. северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза. В 1946 г. город был переименован в Калининград в честь председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных