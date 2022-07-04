Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск
Глава партии «Справедливая Россия – За правду» предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — написал он.
По его словам, предложенные им названия дают представление о том, какое значение город и регион имеют для России. «Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — заключил он.
Город был основан в 1255 г. рыцарями Тевтонского ордена как крепость и назван Кёнигсберг, что в переводе означает «королевская гора». После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 г. северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза. В 1946 г. город был переименован в Калининград в честь председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина.