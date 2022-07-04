ФСБ вынесла предупреждение россиянину за перевод денег украинскому фонду
Сотрудниками УФСБ по Москве и области был выявлен гражданин, который переводил средства украинскому фонду «Вернись живым». Фонд тесно связан с ВСУ. Несмотря на это, сотрудники отпустили гражданина с официальным предупреждением, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.
Агентство не уточняет, о какой сумме идет речь. При этом финансирование иностранной организации, чья деятельность угрожает безопасности России, попадает под статью 275 УК РФ («Госизмена»).
Фонд «Вернись живым», согласно данным УФСБ, начал работу с 2014 г., его основная цель — помощь вооруженным силам Украины. Так фонд снабжает Украинских военных электронными средствами ведения наблюдения, средствами связи, помогает в обучении военных, а также снабжает беспилотными аппаратами, уточняет агентство.
Ранее сегодня также стало известно о задержании правоохранительными органами 15 сторонников движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России). Известно, что сторонники движения из Тувы вовлекали в свою деятельность подростков. Сейчас на каждого возбуждены уголовные дела по статьям 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремистской деятельности), а также 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ.