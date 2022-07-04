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ФСБ вынесла предупреждение россиянину за перевод денег украинскому фонду

Ведомости

Сотрудниками УФСБ по Москве и области был выявлен гражданин, который переводил средства украинскому фонду «Вернись живым». Фонд тесно связан с ВСУ. Несмотря на это, сотрудники отпустили гражданина с официальным предупреждением, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ.

Агентство не уточняет, о какой сумме идет речь. При этом финансирование иностранной организации, чья деятельность угрожает безопасности России, попадает под статью 275 УК РФ («Госизмена»).

Фонд «Вернись живым», согласно данным УФСБ, начал работу с 2014 г., его основная цель — помощь вооруженным силам Украины. Так фонд снабжает Украинских военных электронными средствами ведения наблюдения, средствами связи, помогает в обучении военных, а также снабжает беспилотными аппаратами, уточняет агентство.

Ранее сегодня также стало известно о задержании правоохранительными органами 15 сторонников движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России). Известно, что сторонники движения из Тувы вовлекали в свою деятельность подростков. Сейчас на каждого возбуждены уголовные дела по статьям 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремистской деятельности), а также 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ.

Ранее по теме: В Туве задержали 15 членов экстремистского движения АУЕ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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