ФСБ вынесла предупреждение россиянину за перевод денег украинскому фонду

Ранее сегодня также стало известно о задержании правоохранительными органами 15 сторонников движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России). Известно, что сторонники движения из Тувы вовлекали в свою деятельность подростков. Сейчас на каждого возбуждены уголовные дела по статьям 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремистской деятельности), а также 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ.