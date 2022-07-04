Власти Калининграда назвали дискуссию о переименовании региона неуместной
Правительство Калининградской области считает неуместными любые разговоры о переименовании региона, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.
«У нашего города Калининград есть весьма достойное и уже прославленное имя», — отмечает Лысков.
Ранее сегодня глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. «Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — написал он в своем Telegram-канале.
По мнению Миронова, такое название сразу даст понять, что речь идет о «форпосте на крайне западном рубеже нашей Родины». Однако он все же отметил, что решение о переименовании должно оставаться за жителями Калининграда.