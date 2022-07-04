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Власти Калининграда назвали дискуссию о переименовании региона неуместной

Ведомости

Правительство Калининградской области считает неуместными любые разговоры о переименовании региона, пишет ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

«У нашего города Калининград есть весьма достойное и уже прославленное имя», — отмечает Лысков.

Ранее сегодня глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. «Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — написал он в своем Telegram-канале.

По мнению Миронова, такое название сразу даст понять, что речь идет о «форпосте на крайне западном рубеже нашей Родины». Однако он все же отметил, что решение о переименовании должно оставаться за жителями Калининграда. 

Ранее по теме: Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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