Власти Калининграда назвали дискуссию о переименовании региона неуместной

Ранее сегодня глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск. «Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями», — написал он в своем Telegram-канале.