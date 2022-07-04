В результате стрельбы на параде в Чикаго погибли шесть человек

По предварительным данным, ранения получили 26 человек, около 20 из них находятся в тяжелом состоянии — все они были госпитализированы. Личность стрелка до сих пор не установлена, однако полиция полагает, что это молодой белый мужчина невысокого роста с черными волосами. «Мы призываем всех оставаться в помещении. Сейчас нужно сохранять бдительность. Личность этого человека еще не установлена», — заявили в полиции.