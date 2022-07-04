В результате стрельбы на параде в Чикаго погибли шесть человек
Не менее шести человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США в Хайленд Парк в Чикаго, сообщает NBC со ссылкой на местную полицию, которая призвала жителей соблюдать осторожность, поскольку стрелок еще не пойман.
По предварительным данным, ранения получили 26 человек, около 20 из них находятся в тяжелом состоянии — все они были госпитализированы. Личность стрелка до сих пор не установлена, однако полиция полагает, что это молодой белый мужчина невысокого роста с черными волосами. «Мы призываем всех оставаться в помещении. Сейчас нужно сохранять бдительность. Личность этого человека еще не установлена», — заявили в полиции.
Как рассказали правоохранители, подозреваемый открыл стрельбу из автомата по участникам парада с крыши одного из зданий, полиция работает над тем, чтобы поймать его, и просит жителей поделиться любой информацией, которая поможет его найти. Особенно полиция просила предоставить ей видеозапись стрельбы.