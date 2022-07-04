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Общество

В результате стрельбы на параде в Чикаго погибли шесть человек

Ведомости

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США в Хайленд Парк в Чикаго, сообщает NBC со ссылкой на местную полицию, которая призвала жителей соблюдать осторожность, поскольку стрелок еще не пойман.

По предварительным данным, ранения получили 26 человек, около 20 из них находятся в тяжелом состоянии — все они были госпитализированы. Личность стрелка до сих пор не установлена, однако полиция полагает, что это молодой белый мужчина невысокого роста с черными волосами. «Мы призываем всех оставаться в помещении. Сейчас нужно сохранять бдительность. Личность этого человека еще не установлена», — заявили в полиции.

Как рассказали правоохранители, подозреваемый открыл стрельбу из автомата по участникам парада с крыши одного из зданий, полиция работает над тем, чтобы поймать его, и просит жителей поделиться любой информацией, которая поможет его найти. Особенно полиция просила предоставить ей видеозапись стрельбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных