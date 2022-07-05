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СМИ узнали об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области

Ведомости

Сотрудники управления «М» центрального аппарата ФСБ и следователь СКР пришли с обысками домой и на рабочее место к начальнику ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майору полиции Алексею Семенову, сообщило издание 47news.ru со ссылкой на источник. Информацию подтвердили источники «Интерфакса» и 78.ru, а также ТАСС.

По данным 47news, обыски у Семенова связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), которое следственный комитет возбудил в июле 2020 г.

Ранее оперативники провели обыски в квартире и загородном доме экс-заместителя по тылу начальника ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова и экс-замначальника автохозяйства ГУ МВД Луня, а также в офисе «Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», пишет 47news. По данным следствия, неустановленные сотрудники ГУ МВД вмешивались в дела фонда и обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов. 

Инициатором создания фонда издание называет экс-руководителя холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. 28 июня его приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн руб. по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огарево.

Ранее по теме: Бизнесмену Михальченко дали 20 лет за хищения на стройке резиденции Путина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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