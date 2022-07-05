СМИ узнали об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области

Ранее оперативники провели обыски в квартире и загородном доме экс-заместителя по тылу начальника ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова и экс-замначальника автохозяйства ГУ МВД Луня, а также в офисе «Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», пишет 47news. По данным следствия, неустановленные сотрудники ГУ МВД вмешивались в дела фонда и обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов.