СМИ узнали об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области
Сотрудники управления «М» центрального аппарата ФСБ и следователь СКР пришли с обысками домой и на рабочее место к начальнику ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области генерал-майору полиции Алексею Семенову, сообщило издание 47news.ru со ссылкой на источник. Информацию подтвердили источники «Интерфакса» и 78.ru, а также ТАСС.
По данным 47news, обыски у Семенова связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), которое следственный комитет возбудил в июле 2020 г.
Ранее оперативники провели обыски в квартире и загородном доме экс-заместителя по тылу начальника ГУ МВД генерал-майора Ивана Абакумова и экс-замначальника автохозяйства ГУ МВД Луня, а также в офисе «Фонда содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», пишет 47news. По данным следствия, неустановленные сотрудники ГУ МВД вмешивались в дела фонда и обеспечивали незаконное систематическое привлечение денег от бизнесменов.
Инициатором создания фонда издание называет экс-руководителя холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко. 28 июня его приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн руб. по делу о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве объектов резиденции президента в Ново-Огарево.