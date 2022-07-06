СК потребовал заочно арестовать экс-директора ИНИОНа по делу о растрате
Следственный комитет (СК) запросил заочный арест научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда.
Уголовное дело в отношении Пивоварова по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) было заведено в марте 2017 г. Ранее ученый рассказывал, что его заподозрили в фиктивном оформлении на работу двух сотрудников, которые, не работая в институте, получали зарплату.
Пивоваров был директором ИНИОНа с 1998 по 2015 г. 27 апреля 2015 г. он ушел в отставку и занял пост научного руководителя института. Этому предшествовало уголовное дело о пожаре в библиотеке ИНИОНа. Пивоваров проходил по делу в качестве подозреваемого и отрицал вину, объясняя, что из-за недостаточного финансирования не мог обеспечить противопожарную безопасность здания.
Пожар в библиотеке ИНИОНа на Профсоюзной улице в Москве произошел 30 января 2015 г. Устранить огонь удалось лишь 2 февраля. От огня и воды пострадали ценные материалы, хранившиеся в библиотеке. В ее фондах, по данным на 2014 г., насчитывалось порядка 14,2 млн единиц хранения, из них 6 млн книжных изданий и более 450 000 монографий и диссертаций.
В апреле прокуратура усмотрела в деятельности руководства института признаки халатности. СКР возбудил уголовное дело и оценил ущерб, нанесенный госимуществу и библиотечному фонду, в сумму свыше 1,5 млн руб. ФАНО оценило потери библиотеки в 5,42 млн книг. Сложно восстановимая часть фонда, по предварительным оценкам, составляет 15,7% от полного объема, или 2,32 млн книг.