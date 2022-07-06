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СК потребовал заочно арестовать экс-директора ИНИОНа по делу о растрате

Ведомости

Следственный комитет (СК) запросил заочный арест научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова по делу о растрате, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда.

Уголовное дело в отношении Пивоварова по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) было заведено в марте 2017 г. Ранее ученый рассказывал, что его заподозрили в фиктивном оформлении на работу двух сотрудников, которые, не работая в институте, получали зарплату.

Пивоваров был директором ИНИОНа с 1998 по 2015 г. 27 апреля 2015 г. он ушел в отставку и занял пост научного руководителя института. Этому предшествовало уголовное дело о пожаре в библиотеке ИНИОНа. Пивоваров проходил по делу в качестве подозреваемого и отрицал вину, объясняя, что из-за недостаточного финансирования не мог обеспечить противопожарную безопасность здания.

Пожар в библиотеке ИНИОНа на Профсоюзной улице в Москве произошел 30 января 2015 г. Устранить огонь удалось лишь 2 февраля. От огня и воды пострадали ценные материалы, хранившиеся в библиотеке. В ее фондах, по данным на 2014 г., насчитывалось порядка 14,2 млн единиц хранения, из них 6 млн книжных изданий и более 450 000 монографий и диссертаций.

В апреле прокуратура усмотрела в деятельности руководства института признаки халатности. СКР возбудил уголовное дело и оценил ущерб, нанесенный госимуществу и библиотечному фонду, в сумму свыше 1,5 млн руб. ФАНО оценило потери библиотеки в 5,42 млн книг. Сложно восстановимая часть фонда, по предварительным оценкам, составляет 15,7% от полного объема, или 2,32 млн книг.

Ранее по теме: К бывшему директору ИНИОН пришли с обыском по новому делу

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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