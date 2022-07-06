СК потребовал заочно арестовать экс-директора ИНИОНа по делу о растрате

Пожар в библиотеке ИНИОНа на Профсоюзной улице в Москве произошел 30 января 2015 г. Устранить огонь удалось лишь 2 февраля. От огня и воды пострадали ценные материалы, хранившиеся в библиотеке. В ее фондах, по данным на 2014 г., насчитывалось порядка 14,2 млн единиц хранения, из них 6 млн книжных изданий и более 450 000 монографий и диссертаций.