К бывшему директору ИНИОН пришли с обыском по новому делу

31 марта к экс-директору Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) академику Юрию Пивоварову приходили с обыском по делу о мошенничестве. Он сообщил это «Интерфаксу». По его словам, о возбуждении уголовного дела против него ему сообщили следователи, при обыске у него «изъяли зарубежный паспорт» и взяли образцы почерка. По его сведениям, обыски прошли и по другим адресам: «Я случайно услышал, что мою заместительницу, профессора Пархалину, забрали с работы и отвезли домой, причем эта дама никакого отношения к финансовым вопросам не имеет, она только наукой занималась всю жизнь».

30 января 2015 г. загорелась фундаментальная библиотека ИНИОНа на Профсоюзной улице, ее не могли потушить несколько суток. 27 апреля 2015 г. Пивоваров ушел в отставку, а 30 апреля СКР предъявил ему обвинение в халатности. По данным СКР, в 2005-2014 гг. сотрудники МЧС неоднократно выявляли в ИНИОНе нарушения требований противопожарной безопасности, которые «ответственными должностными лицами ФГБУН РАН "ИНИОН" устранялись лишь частично». Сейчас Пивоваров говорит о новых обвинениях.

«Пока я нахожусь в статусе подозреваемого. В бумагах, которые я получил от следователя, написано об ущербе в 1 038 000 руб. за 10 лет. При том что не сказано, что я их себе взял», - сказал академик. Уголовное преследование он прокомментировал выражениями «Кафка абсолютный», а также «полный произвол и нарушение презумпции невиновности».

«Сначала меня два года держали в качестве ответственного за пожар. Потом, когда выяснилось, что я не ответственный, стали искать что-то другое. Это абсолютная политическая травля. За что, не знаю - я не Навальный, не Немцов, а скромный научный работник и преподаватель, никогда не был ни политиком, ни общественным деятелем», - цитирует «Интерфакс».

Академик Пивоваров руководил ИНИОН 17 лет. Свою ответственность за пожар он отрицал, объясняя, что из-за недостаточного финансирования не мог обеспечить противопожарную безопасность здания.