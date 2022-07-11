В Красноярске заказчик проекта метро арестован по делу об ущербе на 740 млн рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело на бывшего главу транспортного управления Красноярского края за превышение должностных полномочий при заключении госконтракта на проектирование первой ветки метро в Красноярске, ущерб составил 742 млн руб., сообщила краевая прокуратура. Дело возбудили по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Правоохранители установили, что краевое транспортное управление в сентябре 2019 г. заключило госконтракт на корректировку проектно-сметной документации строительства первой ветки метро в Красноярске на сумму более 975 млн руб.
В декабре 2019 г. руководитель транспортного управления подписал акт приема-передачи работ, хотя знал, что исполнитель контракта не выполнил работы полностью и не получил положительного заключения госэкспертизы. В результате компания получила более 742 млн руб., что нанесло ущерб федеральному бюджету. Бывшего руководителя краевого управления задержали в Москве 7 июля и доставили в Красноярск, 8 июля его арестовали до 3 сентября.
Ранее по этому делу арестовали бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя по подозрению в хищении 900 млн руб. По данным источников РБК, транспортное управление Красноярского края в сентябре 2019 г. заключило контракт с «Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий», который должен был провести инженерные изыскания в рамках строительства метро в Красноярске. Митволь является председателем совета директоров компании с 2019 г. По данным следствия, компания выполнила лишь часть работ, однако оплату получила полностью в размере 945 млн руб.