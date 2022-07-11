ФСБ задержала 11 членов террористической ячейки в Карачаево-Черкесии
Федеральная служба безопасности задержала 11 членов подпольной ячейки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), которые вовлекали местных жителей в террористическую деятельность и пропагандировали ее в интернете, сообщил Центр общественных связей ФСБ, пишут «РИА Новости».
В домах участников ячейки обнаружили и изъяли 10 единиц гражданского оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего оружия, три гранаты, большое количество боеприпасов и средства связи, в которых были материалы, «изобличающие их противоправную деятельность». Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.4 (организация и участие в деятельности террористического сообщества) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма).
В середине июня Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров террористической организации Тоджиддина Назарова, который подготавливал теракты в России. По данным следствия, Назаров координировал подготовку терактов в российских городах, в том числе создал через мессенджер террористическое сообщество в Москве для совершения терактов у зданий ФСБ России, администрации президента и Минобороны. Террористы планировали въехать в толпу людей у этих зданий.