ФСБ задержала 11 членов террористической ячейки в Карачаево-Черкесии

В середине июня Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров террористической организации Тоджиддина Назарова, который подготавливал теракты в России. По данным следствия, Назаров координировал подготовку терактов в российских городах, в том числе создал через мессенджер террористическое сообщество в Москве для совершения терактов у зданий ФСБ России, администрации президента и Минобороны. Террористы планировали въехать в толпу людей у этих зданий.