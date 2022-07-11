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Общество

ФСБ задержала 11 членов террористической ячейки в Карачаево-Черкесии

Ведомости

Федеральная служба безопасности задержала 11 членов подпольной ячейки «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), которые вовлекали местных жителей в террористическую деятельность и пропагандировали ее в интернете, сообщил Центр общественных связей ФСБ, пишут «РИА Новости».

В домах участников ячейки обнаружили и изъяли 10 единиц гражданского оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего оружия, три гранаты, большое количество боеприпасов и средства связи, в которых были материалы, «изобличающие их противоправную деятельность». Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.4 (организация и участие в деятельности террористического сообщества) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма). 

В середине июня Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров террористической организации Тоджиддина Назарова, который подготавливал теракты в России. По данным следствия, Назаров координировал подготовку терактов в российских городах, в том числе создал через мессенджер террористическое сообщество в Москве для совершения терактов у зданий ФСБ России, администрации президента и Минобороны. Террористы планировали въехать в толпу людей у этих зданий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных