Суд приговорил к пожизненному сроку боевика ИГ за подготовку терактов в России
Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Тоджиддина Назарова, который готовился к совершению терактов в России, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на суд.
Назаров будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима, а первые 8 лет срока проведет в тюрьме, а не в колонии. Также осужденный должен будет выплатить штраф в 1,5 млн руб. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе и террористической организации, подготовке теракта, незаконном обороте оружия и взрывчатки.
По данным следствия, Назаров вступил в ИГ в 2014 г. под именем Абу-Усама Нораки, а в 2017 г. стал амиром – одним из руководителей террористической организации, ответственным за террористическую деятельность в России. Назаров координировал подготовку терактов в российских городах, в том числе создал через мессенджер террористическое сообщество в Москве для совершения терактов у зданий ФСБ России, администрации президента и Минобороны. Террористы планировали въехать в толпу людей у этих зданий.
Осужденный до 2020 г. находился в Сирии, где его задержали и экстрадировали в Россию. Он частично признал свою вину.