Суд приговорил к пожизненному сроку боевика ИГ за подготовку терактов в России

По данным следствия, Назаров вступил в ИГ в 2014 г. под именем Абу-Усама Нораки, а в 2017 г. стал амиром – одним из руководителей террористической организации, ответственным за террористическую деятельность в России. Назаров координировал подготовку терактов в российских городах, в том числе создал через мессенджер террористическое сообщество в Москве для совершения терактов у зданий ФСБ России, администрации президента и Минобороны. Террористы планировали въехать в толпу людей у этих зданий.