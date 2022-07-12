Россияне назвали основные поводы своей тревожности
По итогам первых трех месяцев спецоперации граждан России больше всего волновал рост цен на товары. Вторым по степени тревожности фактором российской общественной жизни стали западные санкции и реакция на события на Украине, третьим — сама военная операция, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование КРОС.
Рейтинг составлен на основе анализа сообщений в СМИ и соцсетях. Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» — насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей.
Аналитики КРОС отмечают, что хотя в медиа представлена преимущественно официальная точка зрения по происходящему на Украине, люди активно обсуждают эту тему в социальных сетях. Поэтому ход военной операции стал лидером рейтинга КРОС по «индексу приживаемости», отображающему актуальность проблемы и глубину дискуссии о ней. В исследовании говорится, что пользователи внимательно следят за развитием ситуации и выражают опасения из-за дальнейшего обострения, в том числе из-за угрозы ядерного оружия.
Вторым по уровню «приживаемости» стал страх из-за усиления ограничений в интернете, а именно из-за блокировки Facebook и Instagram (принадлежат Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В соцсетях блокировку платформ обсуждали в 3,6 раза чаще, чем в СМИ. Примерно на этом уровне находится индекс «приживаемости» страха, связанного с бурной общественной реакцией.
Также россияне боятся ухода иностранных компаний из России, диверсий на территории страны, роста цен и дефицита товаров, реакции западных СМИ на действия российских войск, потенциальной мобилизации, эскалации конфликта с Западом и финансовой нестабильности.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса