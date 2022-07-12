Газета
Общество

Россияне назвали основные поводы своей тревожности

Ведомости

По итогам первых трех месяцев спецоперации граждан России больше всего волновал рост цен на товары. Вторым по степени тревожности фактором российской общественной жизни стали западные санкции и реакция на события на Украине, третьим — сама военная операция, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование КРОС.

Рейтинг составлен на основе анализа сообщений в СМИ и соцсетях. Суммарный индекс показывает масштаб «информационной волны» той или иной темы, а индекс «приживаемости» — насколько сильно она взволновала рядовых интернет-пользователей.

Аналитики КРОС отмечают, что хотя в медиа представлена преимущественно официальная точка зрения по происходящему на Украине, люди активно обсуждают эту тему в социальных сетях. Поэтому ход военной операции стал лидером рейтинга КРОС по «индексу приживаемости», отображающему актуальность проблемы и глубину дискуссии о ней. В исследовании говорится, что пользователи внимательно следят за развитием ситуации и выражают опасения из-за дальнейшего обострения, в том числе из-за угрозы ядерного оружия.

Вторым по уровню «приживаемости» стал страх из-за усиления ограничений в интернете, а именно из-за блокировки Facebook и Instagram (принадлежат Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В соцсетях блокировку платформ обсуждали в 3,6 раза чаще, чем в СМИ. Примерно на этом уровне находится индекс «приживаемости» страха, связанного с бурной общественной реакцией.

Также россияне боятся ухода иностранных компаний из России, диверсий на территории страны, роста цен и дефицита товаров, реакции западных СМИ на действия российских войск, потенциальной мобилизации, эскалации конфликта с Западом и финансовой нестабильности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных