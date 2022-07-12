Россияне назвали основные поводы своей тревожности

Аналитики КРОС отмечают, что хотя в медиа представлена преимущественно официальная точка зрения по происходящему на Украине, люди активно обсуждают эту тему в социальных сетях. Поэтому ход военной операции стал лидером рейтинга КРОС по «индексу приживаемости», отображающему актуальность проблемы и глубину дискуссии о ней. В исследовании говорится, что пользователи внимательно следят за развитием ситуации и выражают опасения из-за дальнейшего обострения, в том числе из-за угрозы ядерного оружия.