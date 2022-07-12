Генпрокуратура получила 43 отказа от европейских стран в экстрадиции обвиняемых
Генпрокуратура России в марте-мае получила 43 отказа от европейских стран в выдаче обвиняемых и осужденных, тогда как за первые два месяца года ведомству отказали четыре раза по объективным причинам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В прокуратуре отметили, что многие государства, в том числе Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Чехия, не скрывали политическую мотивированность таких решений. Официально же власти этих стран заявляли о «противоречии» экстрадиции правовым принципам стран или о неуверенности в соблюдении прав запрашиваемых людей.
В пресс-службе заявили, что после начала спецоперации в некоторых западных странах, прежде всего в ЕС, проявления русофобии достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией «в угоду международной преступности». В Генпрокуратуре рассказали, что одна Германия отказалась выдавать 13 обвиняемых в совершении преступлений общеуголовной направленности.
Похожая ситуация складывается в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам и правоохранительного содействия. Прекратили сотрудничество с Генпрокуратурой России Федеральная прокуратура Бельгии, генпрокуроры Словакии и Словении.
«Сознательная политизация международного антикриминального сотрудничества в конечном итоге пойдет на пользу лишь международному криминалу, эффективный отпор которому невозможен без равноправного взаимодействия всех стран»,— подчеркнули в ведомстве. Генпрокуратура призвала европейских коллег проявить конструктивный подход и обеспечить деполитизированное и ответственное взаимодействие правоохранителей.
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