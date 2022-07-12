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Общество

Генпрокуратура получила 43 отказа от европейских стран в экстрадиции обвиняемых

Ведомости

Генпрокуратура России в марте-мае получила 43 отказа от европейских стран в выдаче обвиняемых и осужденных, тогда как за первые два месяца года ведомству отказали четыре раза по объективным причинам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре отметили, что многие государства, в том числе Австрия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Чехия, не скрывали политическую мотивированность таких решений. Официально же власти этих стран заявляли о «противоречии» экстрадиции правовым принципам стран или о неуверенности в соблюдении прав запрашиваемых людей.

В пресс-службе заявили, что после начала спецоперации в некоторых западных странах, прежде всего в ЕС, проявления русофобии достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией «в угоду международной преступности». В Генпрокуратуре рассказали, что одна Германия отказалась выдавать 13 обвиняемых в совершении преступлений общеуголовной направленности.

Похожая ситуация складывается в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам и правоохранительного содействия. Прекратили сотрудничество с Генпрокуратурой России Федеральная прокуратура Бельгии, генпрокуроры Словакии и Словении.

«Сознательная политизация международного антикриминального сотрудничества в конечном итоге пойдет на пользу лишь международному криминалу, эффективный отпор которому невозможен без равноправного взаимодействия всех стран»,— подчеркнули в ведомстве. Генпрокуратура призвала европейских коллег проявить конструктивный подход и обеспечить деполитизированное и ответственное взаимодействие правоохранителей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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