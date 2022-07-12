Генпрокуратура получила 43 отказа от европейских стран в экстрадиции обвиняемых

В пресс-службе заявили, что после начала спецоперации в некоторых западных странах, прежде всего в ЕС, проявления русофобии достигли такого уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией «в угоду международной преступности». В Генпрокуратуре рассказали, что одна Германия отказалась выдавать 13 обвиняемых в совершении преступлений общеуголовной направленности.