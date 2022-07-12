Суд оштрафовал Дудя на 120 000 рублей за «пропаганду нетрадиционных отношений»
Мировой судья участка №271 московского района Лефортово оштрафовал блогера Юрия Дудя (признан Минюстом СМИ-иноагентом) на 120 000 руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».
«Постановлением мирового судьи судебного участка № 271 района Лефортово города Москвы Дудь Ю.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей 00 копеек», — сообщили в пресс-службе.
20 октября Зюзинский районный суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ) в интервью и назначил ему штраф в 100 000 руб. Речь шла о роликах с участием рэпера Моргенштерна и блогера Ивангая, опубликованных на Youtube-канале «Вдудь». 3 ноября журналист обжаловал решение суда, однако Мосгорсуд оставил постановление в силе.
15 апреля Дудя включили в реестр СМИ-иноагентов. 7 июля Лефортовский суд Москвы отказал Дудю в удовлетворении административного иска к Минюсту, в котором блогер оспаривал статус иноагента. Дудь подал иск к Минюсту из-за того, что не был должным образом уведомлен о присвоении такого статуса. На канал Дудя на Youtube подписаны более 10 млн человек.
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