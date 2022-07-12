Суд оштрафовал Дудя на 120 000 рублей за «пропаганду нетрадиционных отношений»

15 апреля Дудя включили в реестр СМИ-иноагентов. 7 июля Лефортовский суд Москвы отказал Дудю в удовлетворении административного иска к Минюсту, в котором блогер оспаривал статус иноагента. Дудь подал иск к Минюсту из-за того, что не был должным образом уведомлен о присвоении такого статуса. На канал Дудя на Youtube подписаны более 10 млн человек.