Газета
Общество

Суд оштрафовал Дудя на 120 000 рублей за «пропаганду нетрадиционных отношений»

Ведомости

Мировой судья участка №271 московского района Лефортово оштрафовал блогера Юрия Дудя (признан Минюстом СМИ-иноагентом) на 120 000 руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщил Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции». 

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 271 района Лефортово города Москвы Дудь Ю.А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей 00 копеек», — сообщили в пресс-службе.

20 октября Зюзинский районный суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ) в интервью и назначил ему штраф в 100 000 руб. Речь шла о роликах с участием рэпера Моргенштерна и блогера Ивангая, опубликованных на Youtube-канале «Вдудь». 3 ноября журналист обжаловал решение суда, однако Мосгорсуд оставил постановление в силе.

15 апреля Дудя включили в реестр СМИ-иноагентов. 7 июля Лефортовский суд Москвы отказал Дудю в удовлетворении административного иска к Минюсту, в котором блогер оспаривал статус иноагента. Дудь подал иск к Минюсту из-за того, что не был должным образом уведомлен о присвоении такого статуса. На канал Дудя на Youtube подписаны более 10 млн человек.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных