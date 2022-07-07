Суд отклонил иск журналиста Юрия Дудя, оспаривавшего статус иноагента
Лефортовский суд Москвы отказал в удовлетворении административного иска к Минюсту журналиста и блогера Юрия Дудя (признан СМИ-иноагентом), передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
«В удовлетворении исковых требований отказано», — сообщили в пресс-службе суда. Дудь подал иск к Минюсту из-за того, что не был должным образом уведомлен при признании его иноагентом. Журналист был включен в реестр иноагентов 15 апреля вместе с политологом Екатериной Шульман и главным редактором издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романом Доброхотовым.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
В конце июня суд признал законным включение бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Министерство юстиции внесло его в реестр иностранных агентов вечером 22 апреля. После этого он заявил, что будет оспаривать свое включение в список.