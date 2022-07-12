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Минцифры хочет сделать штрафы за утечку данных соразмерными объемам информации

Ведомости

Минцифры хочет сделать штрафы за утечку персональных данных соразмерными объемам и критичности попавшей в сеть информации, следует из сообщения ведомства в Telegram-канале. 

Согласно новой версии законопроекта об оборотных штрафах за утечку данных, штрафы будут применяться в два этапа. Если компания впервые допустила утечку данных, то штраф будет фиксированным, а его размер будет зависеть от объема попавшей в сеть информации. В случае повторной утечки компания должна будет выплатить оборотный штраф, для которого будет установлен фиксированный процент.

Также, согласно предлагаемым изменениям, будет определено, что именно является объектом утечки личных данных и порядок установления вины конкретной организации, допустившей утечку. «Например, оператор мобильной связи хранит данные, содержащие номер телефона и ФИО абонента, но “утечь” такие данные могут и из базы интернет-магазина. Кроме того, мошенники часто продают “склейки” из разных баз, выдавая их за утекшие из конкретных компаний данные», – пояснили в Минцифры.  

В мае ведомство согласовало законопроект, в котором предлагалось вводить штрафы от 1 до 3% годовой выручки, если компания своевременно не сообщила об утечке Роскомнадзору. 6 июня Госдума приняла законопроект, который обязывает компании сообщать в РКН об утечке в течение 24 часов после ее обнаружения.

В конце февраля произошла крупная утечка данных пользователей «Яндекс.Еды». 22 марта злоумышленники запустили сайт с картой, на которой можно было просмотреть данные пользователей сервиса с общей суммой заказов за последние полгода, а также точные адреса с указанием квартиры, по которым были сделаны заказы. Клиенты сервиса обращались в суд с коллективным иском из-за утечки.

В конце июня сервис предоставил клиентам возможность удалять информацию о своих заказах в личном кабинете «Яндекс ID» через инструмент для управления данными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных