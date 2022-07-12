Минцифры хочет сделать штрафы за утечку данных соразмерными объемам информации

Также, согласно предлагаемым изменениям, будет определено, что именно является объектом утечки личных данных и порядок установления вины конкретной организации, допустившей утечку. «Например, оператор мобильной связи хранит данные, содержащие номер телефона и ФИО абонента, но “утечь” такие данные могут и из базы интернет-магазина. Кроме того, мошенники часто продают “склейки” из разных баз, выдавая их за утекшие из конкретных компаний данные», – пояснили в Минцифры.