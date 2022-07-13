В Якутии затопило город Верхоянск из-за прорыва дамбы
В городе Верхоянске в Якутии вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории, передает пресс-служба администрации района.
«Из-за угрозы аварий на линии электропередач и подстанции в половине домов социальных объектов на короткое время приостановлена подача электроэнергии», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
По данным оперштаба региона, паводок вызван сильными дождями, уровни воды также повышены в селе Борунук. «Через 1,5-2 суток вода должна уйти ниже по течению реки Яны», — прогнозирует ведомство.
10 июля в Якутии объявили режим ЧС после подтопления 88 жилых домов из-за сильных дождей. Из-за повышения уровня воды на реке Сартан под угрозой затопления села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег. На реке Яна — город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды. На реке Адыча — Бетенкес.
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