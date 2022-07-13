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В Якутии затопило город Верхоянск из-за прорыва дамбы

Ведомости

В городе Верхоянске в Якутии вода прорвала дамбу и затопила все улицы и придворовые территории, передает пресс-служба администрации района.

«Из-за угрозы аварий на линии электропередач и подстанции в половине домов социальных объектов на короткое время приостановлена подача электроэнергии», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

По данным оперштаба региона, паводок вызван сильными дождями, уровни воды также повышены в селе Борунук. «Через 1,5-2 суток вода должна уйти ниже по течению реки Яны», — прогнозирует ведомство.

10 июля в Якутии объявили режим ЧС после подтопления 88 жилых домов из-за сильных дождей. Из-за повышения уровня воды на реке Сартан под угрозой затопления села Барылас, Юнкюр и Арылахский наслег. На реке Яна — город Верхоянск, Бабушкинский наслег, поселок Батагай, села Хайысардах, Сайды. На реке Адыча — Бетенкес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных