Гутерриш предупредил о риске продовольственного и энергетического кризиса в 94 странах

На данный момент развивающимся странам не хватает порядка $1,2 трлн в год для заполнения бреши в системе социальной защиты. При этом 60% развивающихся экономик уже столкнулись или в скором времени будут находиться под угрозой сложностей с обслуживанием долга, говорит генеральный секретарь ООН. Также уже сейчас количество беженцев достигло порядка 100 млн, уточняет Гутерриш, что стало самым большим числом с момента создания ООН.