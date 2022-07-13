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Гутерриш предупредил о риске продовольственного и энергетического кризиса в 94 странах

Ведомости

Резкий рост цен на продовольствие и энергоносители ожидает 94 страны с населением примерно 1,6 млрд человек, что может обернуться для них кризисом, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«94 страны с населением до 1,6 млрд человек столкнулись с «идеальным штормом» — это резкое повышение цен на продовольствие и энергию, отсутствие доступа к финансированию. Есть реальный риск многочисленных очагов голода в этом году, а следующий год будет еще хуже», — сказал Гутерриш на политическом форуме экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

На данный момент развивающимся странам не хватает порядка $1,2 трлн в год для заполнения бреши в системе социальной защиты. При этом 60% развивающихся экономик уже столкнулись или в скором времени будут находиться под угрозой сложностей с обслуживанием долга, говорит генеральный секретарь ООН. Также уже сейчас количество беженцев достигло порядка 100 млн, уточняет Гутерриш, что стало самым большим числом с момента создания ООН.

24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит перед лицом «катастрофы» из-за растущей нехватки продовольствия, – по его словам, и без того сложную ситуацию усугубил кризис на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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