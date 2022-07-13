Гутерриш предупредил о риске продовольственного и энергетического кризиса в 94 странах
Резкий рост цен на продовольствие и энергоносители ожидает 94 страны с населением примерно 1,6 млрд человек, что может обернуться для них кризисом, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
«94 страны с населением до 1,6 млрд человек столкнулись с «идеальным штормом» — это резкое повышение цен на продовольствие и энергию, отсутствие доступа к финансированию. Есть реальный риск многочисленных очагов голода в этом году, а следующий год будет еще хуже», — сказал Гутерриш на политическом форуме экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).
На данный момент развивающимся странам не хватает порядка $1,2 трлн в год для заполнения бреши в системе социальной защиты. При этом 60% развивающихся экономик уже столкнулись или в скором времени будут находиться под угрозой сложностей с обслуживанием долга, говорит генеральный секретарь ООН. Также уже сейчас количество беженцев достигло порядка 100 млн, уточняет Гутерриш, что стало самым большим числом с момента создания ООН.
24 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир стоит перед лицом «катастрофы» из-за растущей нехватки продовольствия, – по его словам, и без того сложную ситуацию усугубил кризис на Украине.
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