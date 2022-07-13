Суд арестовал на два месяца бывшего замглавы МЧС Гуровича

О задержании Гуровича днем 13 июля сообщили «Коммерсантъ», РБК и ТАСС со ссылкой на источники. Позднее в Следственном комитете подтвердили задержание бывшего замглавы МЧС по уголовному делу, возбужденному по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2020 г. под руководством Гуровича из федерального бюджета было выделено 969 млн руб. на строительство в Мурманской области госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. При строительстве не были учтены климатические особенности региона, и в результате госпиталь не использовался по назначению и был демонтирован. Таким образом бюджету Мурманской области был нанесен ущерб в размере 323 млн руб. Следственный комитет и ФСБ провели у Гуровича, связанных с ним лиц, подразделениях министерств и ведомств обыски.