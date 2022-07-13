Суд арестовал на два месяца бывшего замглавы МЧС Гуровича
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.
В удовлетворении ходатайства защиты о домашнем аресте или избрании другой меры, несвязанной с заключением под стражу, судом было отказано. «Басманным районным судом г. Москвы 12 июля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ – Гуровича Андрея Михайловича до 11 сентября 2022 года», – говорится в сообщении.
О задержании Гуровича днем 13 июля сообщили «Коммерсантъ», РБК и ТАСС со ссылкой на источники. Позднее в Следственном комитете подтвердили задержание бывшего замглавы МЧС по уголовному делу, возбужденному по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в 2020 г. под руководством Гуровича из федерального бюджета было выделено 969 млн руб. на строительство в Мурманской области госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. При строительстве не были учтены климатические особенности региона, и в результате госпиталь не использовался по назначению и был демонтирован. Таким образом бюджету Мурманской области был нанесен ущерб в размере 323 млн руб. Следственный комитет и ФСБ провели у Гуровича, связанных с ним лиц, подразделениях министерств и ведомств обыски.
Гурович занимал пост заместителя главы МЧС с 2018 г. Президент России Владимир Путин своим указом отправил его в отставку 25 мая 2022 г., в этот же день на расширенной коллегии ведомства представил коллективу нового министра – генерал-лейтенанта Александра Куренкова. Одной из задач, которая перед ним была поставлена, являлась зачистка ведомства.
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