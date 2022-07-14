МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Кузьминых
Участница Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена в розыск, следует из соответствующей карточки базы данных МВД
«Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе, без уточнения статьи. В конце апреля ведомство также объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину.
21 апреля Пресненский суд Москвы изменил Алёхиной меру пресечения с ограничения на лишение свободы сроком в 21 день в колонии общего режима, удовлетворив представление уголовно-исполнительной инспекции о замене неотбытой части наказания. Алехина должна провести три недели в исправительной колонии общего режима.
В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил Алехину к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями, которые прошли 23 января.
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