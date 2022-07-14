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МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Кузьминых

Ведомости

Участница Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена в розыск, следует из соответствующей карточки базы данных МВД

«Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе, без уточнения статьи. В конце апреля ведомство также объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину.

21 апреля Пресненский суд Москвы изменил Алёхиной меру пресечения с ограничения на лишение свободы сроком в 21 день в колонии общего режима, удовлетворив представление уголовно-исполнительной инспекции о замене неотбытой части наказания. Алехина должна провести три недели в исправительной колонии общего режима.

В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил Алехину к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями, которые прошли 23 января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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