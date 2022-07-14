МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Кузьминых

21 апреля Пресненский суд Москвы изменил Алёхиной меру пресечения с ограничения на лишение свободы сроком в 21 день в колонии общего режима, удовлетворив представление уголовно-исполнительной инспекции о замене неотбытой части наказания. Алехина должна провести три недели в исправительной колонии общего режима.