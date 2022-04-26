МВД объявило участницу Pussy Riot Алехину в розыск
Участница Pussy Riot Мария Алехина объявлена в розыск, следует из соответствующей карточки базы данных МВД
«Алехина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе. Статья, по которой разыскивается Алехина, не уточняется.
21 апреля Пресненский суд Москвы изменил Алёхиной меру пресечения с ограничения на лишение свободы сроком в 21 день в колонии общего режима, удовлетворив представление уголовно-исполнительной инспекции о замене неотбытой части наказания. Алехина должна провести три недели в исправительной колонии общего режима.
В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил Алехину к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями, которые прошли 23 января в связи с арестом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По этому же делу проходил ряд других оппозиционеров.