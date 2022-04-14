Любови Соболь заменили ограничение свободы на реальный срок
Симоновский районный суд Москвы заменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любови Соболь ограничение свободы на полгода колонии по «санитарному делу». Об этом сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.
Суд удовлетворил требование ФСИН и назначил Соболь 5 месяцев 26 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Воронин пообещал обжаловать это решение.
В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил соратницу Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями, которые прошли 23 января в связи с арестом Алексея Навального. По этому же делу проходил ряд других оппозиционеров, в том числе пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн.
По версии обвинения, Соболь и другие фигуранты публиковали в соцсетях призывы участвовать в митинге и подстрекали таким образом людей, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса, к выходу на улицу и нарушению режима самоизоляции. Ей запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву без уведомления и посещать массовые мероприятия. После приговора она покинула Россию.
В декабре суд также заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу — о незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Констанина Кудрявцева, фигурировавшего в журналистском расследовании об обстоятельствах возможного отравления Навального.