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Любови Соболь заменили ограничение свободы на реальный срок

Ведомости

Симоновский районный суд Москвы заменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Любови Соболь ограничение свободы на полгода колонии по «санитарному делу». Об этом сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Суд удовлетворил требование ФСИН и назначил Соболь 5 месяцев 26 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Воронин пообещал обжаловать это решение.

В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил соратницу Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями, которые прошли 23 января в связи с арестом Алексея Навального. По этому же делу проходил ряд других оппозиционеров, в том числе пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн.

По версии обвинения, Соболь и другие фигуранты публиковали в соцсетях призывы участвовать в митинге и подстрекали таким образом людей, которые должны были находиться на карантине из-за коронавируса, к выходу на улицу и нарушению режима самоизоляции. Ей запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву без уведомления и посещать массовые мероприятия. После приговора она покинула Россию.

В декабре суд также заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу — о незаконном проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ Констанина Кудрявцева, фигурировавшего в журналистском расследовании об обстоятельствах возможного отравления Навального.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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