Любови Соболь заменили ограничение свободы на реальный срок

В августе 2021 г. Преображенский суд Москвы приговорил соратницу Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к полутора годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, связанному с несанкционированными протестными акциями, которые прошли 23 января в связи с арестом Алексея Навального. По этому же делу проходил ряд других оппозиционеров, в том числе пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн.