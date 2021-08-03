Суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»
Преображенский районный суд в Москве признал экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан судом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Судья назначила ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.
Суд запретил Соболь покидать жилище с 10 часов вечера до шести часов утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции, сообщил ее адвокат в Twitter.
Соболь и других фигурантов дела — брата основателя ФБК Олега Навального, а также муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Любовь Штейн — обвинили в том, что, призывая людей выйти на несанкционированные акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального, они подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, чем создали угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК).
В конце марта Соболь смягчили условия домашнего ареста, а в апреле ей и другим фигурантам заменили домашний арест запретом определенных действий.