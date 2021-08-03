Суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»

Преображенский районный суд в Москве признал экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан судом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Судья назначила ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.