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Суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»

Ведомости

Преображенский районный суд в Москве признал экс-юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан судом иноагентом и экстремистской организацией, деятельность в России запрещена) Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм по COVID-19 на несанкционированных акциях протеста в январе этого года. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин. Судья назначила ей наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

Суд запретил Соболь покидать жилище с 10 часов вечера до шести часов утра, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции, сообщил ее адвокат в Twitter.

Соболь и других фигурантов дела — брата основателя ФБК Олега Навального, а также муниципальных депутатов Константина Янкаускаса и Любовь Штейн — обвинили в том, что, призывая людей выйти на несанкционированные акции протеста 23 и 31 января в поддержку арестованного основателя ФБК Алексея Навального, они подстрекали людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, чем создали угрозу массового заболевания (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК).

В конце марта Соболь смягчили условия домашнего ареста, а в апреле ей и другим фигурантам заменили домашний арест запретом определенных действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных