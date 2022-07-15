Россия снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса
Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные в период пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.
«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 г. эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства», — сообщили в оперштабе.
Также отменяется требование о представлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь, которые прибывают в Россию на самолете. Однако для граждан остальных стран это правило сохраняется, уточнили в штабе.
В связи со снижением показателя заболеваемости с 14 июня были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Тем не менее ряд ограничений сохранялся для путешественников на наземных видах транспорта.
1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели. Отмечалось, что в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5.
Однако в Роспотребнадзоре заявили, что несмотря на рост заболеваемости, возвращать ограничения не планируют. При этом представители ведомства посоветовали тем, кто относится к уязвимым категориям, и страдающим хроническими заболеваниями носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Ранее оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом также рекомендовал надевать маски в закрытых помещениях.
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