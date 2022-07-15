Россия снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса

Однако в Роспотребнадзоре заявили, что несмотря на рост заболеваемости, возвращать ограничения не планируют. При этом представители ведомства посоветовали тем, кто относится к уязвимым категориям, и страдающим хроническими заболеваниями носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Ранее оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом также рекомендовал надевать маски в закрытых помещениях.