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Общество

Россия снимет ограничения на пересечение границы, введенные из-за коронавируса

Ведомости

Россия снимает ограничения на пересечение границы, введенные в период пандемии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 г. эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства», — сообщили в оперштабе.

Также отменяется требование о представлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь, которые прибывают в Россию на самолете. Однако для граждан остальных стран это правило сохраняется, уточнили в штабе.

В связи со снижением показателя заболеваемости с 14 июня были отменены ограничения на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска. Тем не менее ряд ограничений сохранялся для путешественников на наземных видах транспорта.

1 июля Роспотребнадзор снял введенные во время пандемии коронавирусные ограничения. Такое решение ведомство приняло в связи со снижением показателя заболеваемости. Позже ВОЗ заявила о росте числа заболевших коронавирусом в мире на 30% за две недели. Отмечалось, что в основном люди болеют подвариантами омикрон-штамма BA.4 и BA.5.

Однако в Роспотребнадзоре заявили, что несмотря на рост заболеваемости, возвращать ограничения не планируют. При этом представители ведомства посоветовали тем, кто относится к уязвимым категориям, и страдающим хроническими заболеваниями носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. Ранее оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом также рекомендовал надевать маски в закрытых помещениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных