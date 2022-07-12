Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых помещениях
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях из-за распространения в городе субвариантов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые быстрее передаются от человека к человеку. Также штаб призвал пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями пройти вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.
«Оперштаб также рекомендует носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «Омикрона», — говорится в сообщении.
В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей. В штабе пояснили, что заболеваемость выросла из-за штаммов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые начали доминировать в общей структуре заболеваемости в Москве. Симптоматика этих штаммов схожа с ОРВИ и в исключительно редких случаях вызывает воспаление лёгких., отметили в оперштабе.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве количество случаев заражения за сутки превышает 500 с 6 июля, а 5 июля было выявлено 339 случаев заражения. За последние сутки было выявлено 559 случаев заражения, 158 человек были госпитализированы, 560 пациентов выздоровели, а 13 — скончались.
В Москве отменили обязательное ношение масок в общественных местах 15 марта. 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения, которые были введены в начале пандемии коронавируса в 2020 г., в том числе масочный режим.
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