Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых помещениях

В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей. В штабе пояснили, что заболеваемость выросла из-за штаммов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые начали доминировать в общей структуре заболеваемости в Москве. Симптоматика этих штаммов схожа с ОРВИ и в исключительно редких случаях вызывает воспаление лёгких., отметили в оперштабе.