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Общество

Оперштаб Москвы рекомендовал носить маски в закрытых помещениях

Ведомости

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом рекомендовал носить маски в закрытых общественных помещениях из-за распространения в городе субвариантов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые быстрее передаются от человека к человеку. Также штаб призвал пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями пройти вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса.

«Оперштаб также рекомендует носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы «Омикрона», — говорится в сообщении.

В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом — за прошлую неделю количество новых случаев заражения выросло на 57% по сравнению с предыдущей неделей. В штабе пояснили, что заболеваемость выросла из-за штаммов коронавируса ВА.4 и ВА.5, которые начали доминировать в общей структуре заболеваемости в Москве. Симптоматика этих штаммов схожа с ОРВИ и в исключительно редких случаях вызывает воспаление лёгких., отметили в оперштабе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Москве количество случаев заражения за сутки превышает 500 с 6 июля, а 5 июля было выявлено 339 случаев заражения. За последние сутки было выявлено 559 случаев заражения, 158 человек были госпитализированы, 560 пациентов выздоровели, а 13 — скончались.

В Москве отменили обязательное ношение масок в общественных местах 15 марта. 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения, которые были введены в начале пандемии коронавируса в 2020 г., в том числе масочный режим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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