ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом в мире на 30% за две недели

«В глобальном плане число выявленных случаев выросло почти на 30% за последние две недели», — сказал Гебрейесус. По его словам, в Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, в Индии выявили новый подвид BA.2.75. Глава ВОЗ посетовал, что в ряде стран резко упал уровень тестирования, а новые лекарства не поступают в бедные страны, отметив, что вакцинация остается главным средством борьбы с пандемией.