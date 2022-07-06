ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом в мире на 30% за две недели
За последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на 30% из-за распространения существующих и новых подвидов омикрон-штамма. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«В глобальном плане число выявленных случаев выросло почти на 30% за последние две недели», — сказал Гебрейесус. По его словам, в Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, в Индии выявили новый подвид BA.2.75. Глава ВОЗ посетовал, что в ряде стран резко упал уровень тестирования, а новые лекарства не поступают в бедные страны, отметив, что вакцинация остается главным средством борьбы с пандемией.
Накануне, 5 июля, минздрав Италии сообщил о почти 132 300 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за сутки. Этот показатель превысил отметку в 100 000 впервые с 8 февраля 2022 г. Роспотребнадзор в тот же день также сообщил о росте показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах России.
В то же время 2 июля Роспотребнадзор отменил действие ограничений, связанных с COVID-19, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Позже, 4 июля, оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 15 июля отменить и временные ограничения на въезд в Россию.