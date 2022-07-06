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ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом в мире на 30% за две недели

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За последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла почти на 30% из-за распространения существующих и новых подвидов омикрон-штамма. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В глобальном плане число выявленных случаев выросло почти на 30% за последние две недели», — сказал Гебрейесус. По его словам, в Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты омикрон-штамма BA.4 и BA.5, в Индии выявили новый подвид BA.2.75. Глава ВОЗ посетовал, что в ряде стран резко упал уровень тестирования, а новые лекарства не поступают в бедные страны, отметив, что вакцинация остается главным средством борьбы с пандемией.

Накануне, 5 июля, минздрав Италии сообщил о почти 132 300 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за сутки. Этот показатель превысил отметку в 100 000 впервые с 8 февраля 2022 г. Роспотребнадзор в тот же день также сообщил о росте показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах России. 

В то же время 2 июля Роспотребнадзор отменил действие ограничений, связанных с COVID-19, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Позже, 4 июля, оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 15 июля отменить и временные ограничения на въезд в Россию.

Ранее по теме: Число заражений COVID-19 в Италии превысило 100 000 впервые с февраля

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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