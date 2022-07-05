Число заражений COVID-19 в Италии превысило 100 000 впервые с февраля
Министерство здравоохранения Италии сообщило о почти 132 300 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за минувшие сутки, передает Reuters. Данный показатель превысил отметку в 100 000 впервые с 8 февраля 2022 г.
Также власти Италии сообщили о 94 смертях от коронавируса за сутки. На данный момент страна занимает восьмое место в мире по количеству смертей от COVID-19.
Помимо этого сегодня Роспотребнадзор сообщил о росте показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах России. «По итогам 26-й недели в России зарегистрировано почти 21 000 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости сохранился на уровне прошлой недели и составил 14,29 на 100 000 населения, что на 3,9% ниже, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (14,29 на 100 000 населения) зарегистрировано в 37 регионах», — рассказали в пресс-службе ведомства.
2 июля Роспотребнадзор решил отменить действие ограничений, связанных с COVID-19, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. 4 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 15 июля отменить временные ограничения на въезд в Россию.