Число заражений COVID-19 в Италии превысило 100 000 впервые с февраля

Помимо этого сегодня Роспотребнадзор сообщил о росте показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах России. «По итогам 26-й недели в России зарегистрировано почти 21 000 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости сохранился на уровне прошлой недели и составил 14,29 на 100 000 населения, что на 3,9% ниже, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (14,29 на 100 000 населения) зарегистрировано в 37 регионах», — рассказали в пресс-службе ведомства.