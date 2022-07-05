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Общество

Число заражений COVID-19 в Италии превысило 100 000 впервые с февраля

Ведомости

Министерство здравоохранения Италии сообщило о почти 132 300 зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране за минувшие сутки, передает Reuters. Данный показатель превысил отметку в 100 000 впервые с 8 февраля 2022 г.

Также власти Италии сообщили о 94 смертях от коронавируса за сутки. На данный момент страна занимает восьмое место в мире по количеству смертей от COVID-19.

Помимо этого сегодня Роспотребнадзор сообщил о росте показателя COVID-заболеваемости в 37 регионах России. «По итогам 26-й недели в России зарегистрировано почти 21 000 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости сохранился на уровне прошлой недели и составил 14,29 на 100 000 населения, что на 3,9% ниже, чем в среднем за последние четыре недели. Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (14,29 на 100 000 населения) зарегистрировано в 37 регионах», — рассказали в пресс-службе ведомства.

2 июля Роспотребнадзор решил отменить действие ограничений, связанных с COVID-19, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. 4 июля оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 15 июля отменить временные ограничения на въезд в Россию.

Ранее по теме: Главный санитарный врач России подписала постановление о снятии ковидных ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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