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Главный санитарный врач России подписала постановление о снятии ковидных ограничений

Ведомости

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, снимающее все введенные с начала 2020 г. коронавирусные ограничения, включая масочный режим, следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации.

Постановление было подписано 20 июня 2022 г., но размещено только 1 июля. В нем сказано, что все принимаемые ранее меры перестают действовать со следующего дня после официального опубликования, то есть со 2 июля.

Ранее днем о снятии всех коронавирусных ограничений на территории России сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Причиной решениz послужило «продолжающееся снижение интенсивности эпидпроцесса» – по данным ведомства, к июню недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза.

Несмотря на постановление Роспотребнадзора, «режим повышенной предосторожности» сохранится в зданиях администрации президента, рассказал журналистам на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У нас пока сохраняется режим такой предосторожности повышенной, и даже масочный режим для посетителей в зданиях администрации пока еще не отменен, он действует. Все-таки речь идет о резиденции главы государства, поэтому дополнительные меры здесь вполне понятны и объяснимы», – сказал Песков.

Масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках Роспотребнадзор ввел в России в октябре 2020 г. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23.00 до 6.00. До этого в течение первой половины года такие ограничительные меры принимали индивидуально отдельные регионы.

В марте 2022 г. в Москве были отменены коронавирусные ограничения. Был отменен масочный режим, QR-коды для посещения объектов культуры и спорта, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным. Решение о смягчении ограничений приняли власти и нескольких других субъектов. С 1 апреля для россиян отменили сдачу теста на коронавирус и заполнение анкеты на сайте госуслуг при въезде через границу России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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