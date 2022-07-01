Роспотребнадзор снял все введенные коронавирусные ограничения

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении. По данным ведомства, недельный показатель заболеваемости «снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии».



Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно, отметил в Роспотребнадзоре. По данным оперштаба на 1 июля, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев коронавируса и 56 летальных случаев. До этого, 10 июня в минздраве заявили, что показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода.