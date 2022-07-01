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Роспотребнадзор снял все введенные коронавирусные ограничения

Ведомости

Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные с начала 2020 г. в России из-за пандемии, включая масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении. По данным ведомства, недельный показатель заболеваемости «снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии».

Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно, отметил в Роспотребнадзоре. По данным оперштаба на 1 июля, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев коронавируса и 56 летальных случаев. До этого, 10 июня в минздраве заявили, что показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода.

Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно, отметил в Роспотребнадзоре. По данным оперштаба на 1 июля, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев коронавируса и 56 летальных случаев. До этого, 10 июня, в Минздраве заявили, что показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода.

Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках в октябре 2020 г. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00.  До этого в течение первой половины года такие ограничительные меры принимали индивидуально отдельные регионы.

В марте 2022 г. в Москве были отменены ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, убрали масочный режим, были отменены QR-коды для посещения объектов культуры и спорта, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным. С 1 апреля для россиян отменили сдачу теста на коронавирус и заполнение анкеты на сайте госуслуг при въезде через границу России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее по теме: В Минздраве заявили о снижении показателей смертности в России до доковидного уровня

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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