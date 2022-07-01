Роспотребнадзор снял все введенные коронавирусные ограничения
Роспотребнадзор снимает ограничения, введенные с начала 2020 г. в России из-за пандемии, включая масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении. По данным ведомства, недельный показатель заболеваемости «снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии».
Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно, отметил в Роспотребнадзоре. По данным оперштаба на 1 июля, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев коронавируса и 56 летальных случаев. До этого, 10 июня в минздраве заявили, что показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода.
Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно, отметил в Роспотребнадзоре. По данным оперштаба на 1 июля, за предыдущие сутки в России выявили 3106 новых случаев коронавируса и 56 летальных случаев. До этого, 10 июня, в Минздраве заявили, что показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода.
Роспотребнадзор официально обязал россиян носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках в октябре 2020 г. Также ведомство рекомендовало властям регионов ограничить работу ресторанов и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00. До этого в течение первой половины года такие ограничительные меры принимали индивидуально отдельные регионы.
В марте 2022 г. в Москве были отменены ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, убрали масочный режим, были отменены QR-коды для посещения объектов культуры и спорта, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным. С 1 апреля для россиян отменили сдачу теста на коронавирус и заполнение анкеты на сайте госуслуг при въезде через границу России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.