В Минздраве заявили о снижении показателей смертности в России до доковидного уровня
Показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает «РИА Новости».
«Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась (к уровню) ниже допандемийного периода», — сказал Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.
В марте 2022 г. в Москве были отменены ограничения, связанные с коронавирусом. В частности, убрали масочный режим, были отменены QR-коды для посещения объектов культуры и спорта, домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями стал рекомендательным.
С 1 апреля для россиян отменили сдачу теста на коронавирус и заполнение анкеты на сайте госуслуг при въезде через границу России. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В то же время накануне президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом все еще продолжается: «Тем не менее это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах». Ранее сегодня оперштаб сообщил, что коллективный иммунитет россиян снизился до 27,9%, в то время как в конце 2021 г. этот показатель составлял 71,4%, а по состоянию на 3 июня 2022 г. — 22,4%.