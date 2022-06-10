В Минздраве заявили о снижении показателей смертности в России до доковидного уровня

В то же время накануне президент России Владимир Путин заявил, что борьба с коронавирусом все еще продолжается: «Тем не менее это все-таки говорит о том, что все, что было сделано до сих пор, не пропало даром. И мы по ключевым направлениям оказались в лидерах». Ранее сегодня оперштаб сообщил, что коллективный иммунитет россиян снизился до 27,9%, в то время как в конце 2021 г. этот показатель составлял 71,4%, а по состоянию на 3 июня 2022 г. — 22,4%.