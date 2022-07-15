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В России выросла популярность литературы для подростков

Ведомости

Доля художественной литературы в топ-50 книг по продажам в первом полугодии выросла до 58% с 46% в прошлом году, в первую очередь показатель вырос за счет комиксов и литературы для подростков (Young Adult), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на совместный рейтинг Ozon, «Литрес», MyBook (входит в ГК «Литрес») и сети «Читай-город — Буквоед».

Young Adult – это литература о подростках и для подростков, главные герои которых – молодые люди, которые справляются с проблемами взросления. Такая литература может быть написана в жанре фэнтези, антиутопии, мистики, романтической истории, ужасов, детектива и т. д.

В топ-5 рейтинга четыре книги относятся к Young Adult: на первом месте «Лето в пионерском галстуке» Катерины Сильвановой и Елены Малисовой, на втором и четвертом местах – комиксы Федора Нечитайло, а на третьем – фэнтези китаянки Мосян Тунсю «Благословение Небожителей».

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев ранее рассказал, что молодежь стала самым читающим возрастным сегментом. По его словам, молодые люди предпочитают бумажные книги электронным. Он добавил, что много звезд Young Adult исходно появились на платформах самиздата.

Продюсер направления «Альпины YA» Мария Нестеренко рассказала изданию, что сейчас идет «колоссальный рост в бумажном сегменте». По ее мнению, причина всплеска спроса на литературу Young Adult в том, что молодежи нужна литература, написанная для них и о них.

По словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, общая выручка участников рынка в сегменте Young Adult за первое полугодие выросла на 280%, до более 342 млн руб. Он назвал подростков стабильно растущей читающей аудиторией в России и в мире. В «Литрес» за первое полугодие выручка в сегменте Young Adult выросла на 46% в годовом выражении. В сервисе отметили, что выручка от продаж аудиокниг в этом сегменте выросла на 59%, а от электронных – на 45%.

В Wildberries подтвердили, что молодежь стала активнее покупать бумажные книги, даже чаще взрослых. В маркетплейсе связали такую тенденцию с тем, что премьеры многих иностранных фильмов и сериалов ограничены в России, поэтому подростки больше времени уделяют чтению. Также популярность литературы выросла благодаря активности блогеров и соцсетей.

Директор по развитию бизнеса Ozon Анна Карпова отметила, что популярность литературы Young Adult начала расти в прошлом году, когда в топ популярных книг на платформе вошли комиксы и манга. В I квартале этого года продажи комиксов в штуках выросли на 79%, а манги – на 41% с учетом высокой базы прошлого года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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