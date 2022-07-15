В России выросла популярность литературы для подростков

По словам президента «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, общая выручка участников рынка в сегменте Young Adult за первое полугодие выросла на 280%, до более 342 млн руб. Он назвал подростков стабильно растущей читающей аудиторией в России и в мире. В «Литрес» за первое полугодие выручка в сегменте Young Adult выросла на 46% в годовом выражении. В сервисе отметили, что выручка от продаж аудиокниг в этом сегменте выросла на 59%, а от электронных – на 45%.