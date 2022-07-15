Черногория выдаст России обвиняемого в мошенничестве на 30 млрд рублей

Ипатов скрылся от правоохранителей и выехал за границу, поэтому в феврале 2018 г. его объявили в международный розыск. В феврале прошлого года его задержали в Черногории, и Генпрокуратура России направила запрос о его экстрадиции. «Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Сергей Ипатов будет доставлен в Россию», — добавили в прокуратуре.