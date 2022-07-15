Черногория выдаст России обвиняемого в мошенничестве на 30 млрд рублей
Власти Черногории экстрадируют в Россию Сергея Ипатова, которого обвинили в мошенничестве, ущерб из-за которого составил более 30 млрд руб., сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.
В ведомстве рассказали, что Ипатов совершал мошенничества, занимая пост начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий банка «Агентство расчетно-кредитная система». С апреля 2014 по июля 2016 гг. Ипатов с сообщниками похитил более 1 млн руб., принадлежащих банку. В прокуратуре отметили, что злоумышленники внесли недостоверные данные в электронные базы учета вкладчиков банка и размеров их вкладов. Общая сумма ущерба по делу превысила 30 млрд руб.
Ипатов скрылся от правоохранителей и выехал за границу, поэтому в феврале 2018 г. его объявили в международный розыск. В феврале прошлого года его задержали в Черногории, и Генпрокуратура России направила запрос о его экстрадиции. «Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Сергей Ипатов будет доставлен в Россию», — добавили в прокуратуре.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что после начала спецоперации на Украине получила более 40 отказов иностранных государств в выдаче обвиняемых и подозреваемых, в том числе в тяжких преступлениях. Генпрокурор России Игорь Краснов ранее заявил, что российские правоохранители продолжат выдавать другим странам запрашиваемых преступников.
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