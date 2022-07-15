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Общество

Черногория выдаст России обвиняемого в мошенничестве на 30 млрд рублей

Ведомости

Власти Черногории экстрадируют в Россию Сергея Ипатова, которого обвинили в мошенничестве, ущерб из-за которого составил более 30 млрд руб., сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В ведомстве рассказали, что Ипатов совершал мошенничества, занимая пост начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных технологий банка «Агентство расчетно-кредитная система». С апреля 2014 по июля 2016 гг. Ипатов с сообщниками похитил более 1 млн руб., принадлежащих банку. В прокуратуре отметили, что злоумышленники внесли недостоверные данные в электронные базы учета вкладчиков банка и размеров их вкладов. Общая сумма ущерба по делу превысила 30 млрд руб.

Ипатов скрылся от правоохранителей и выехал за границу, поэтому в феврале 2018 г. его объявили в международный розыск. В феврале прошлого года его задержали в Черногории, и Генпрокуратура России направила запрос о его экстрадиции. «Сегодня в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Сергей Ипатов будет доставлен в Россию», — добавили в прокуратуре.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что после начала спецоперации на Украине получила более 40 отказов иностранных государств в выдаче обвиняемых и подозреваемых, в том числе в тяжких преступлениях. Генпрокурор России Игорь Краснов ранее заявил, что российские правоохранители продолжат выдавать другим странам запрашиваемых преступников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных