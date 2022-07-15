Российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на олимпиаде в Осло

С начала спецоперации на Украине россиян отстраняли от участия в международных соревнованиях, в том числе спортивных. По данным на 6 апреля, российских спортсменов отстранили в 31 спортивной федерации по летним олимпийским видам спорта, 26 организаций приняли решение о полном отстранении, остальные допускают участие россиян в нейтральном статусе, из семи федераций по зимним олимпийским видам спорта все приняли решение об отстранении. На некоторых соревнованиях допускают участие россиян в нейтральном статусе: например, в мае Международная шахматная федерация (ФИДЕ) позволила российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 г.