Российские школьники завоевали золотые и серебряные медали на олимпиаде в Осло
Российские школьники на прошедшей в норвежском Осло 63-й международной математической олимпиаде завоевали три золотые и три серебряные медали, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.
Золотые медали получили выпускница лицея № 131 Казани Галия Шарафетдинова и выпускники президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга Иван Бахарев и Максим Туревский, серебряные – выпускница этого же лицея Таисия Коротченко, ученик 10 класса питерского лицея Роман Кузнецов и выпускник московского лицея «Вторая Школа» Денис Мустафин. Галия Шарафетдинова также заняла первое место в общем рейтинге олимпиады. Команду возглавлял учитель математики президентского лицея Санкт-Петербурга Кирилл Сухов.
В Минпросвещения уточнили, что в олимпиаде принимали участие 600 человек из 100 стран, российская команда выполняла задания дистанционно. «Выступление ребят заслуживает самых высоких оценок. Даже несмотря на продолжающееся колоссальное давление на наши команды, школьникам удается показывать высокий уровень знаний и подготовки», – прокомментировал результаты школьников министр просвещения Сергей Кравцов.
Международная математическая олимпиада проводится с 1959 г. ежегодно среди школьников старших классов. Предлагаемые для участников задачи охватывают разные области математики, включая геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. В 2021 г. российская команда получила пять золотых и одну серебряную медаль, заняв второе место в общем зачете после Китая.
С начала спецоперации на Украине россиян отстраняли от участия в международных соревнованиях, в том числе спортивных. По данным на 6 апреля, российских спортсменов отстранили в 31 спортивной федерации по летним олимпийским видам спорта, 26 организаций приняли решение о полном отстранении, остальные допускают участие россиян в нейтральном статусе, из семи федераций по зимним олимпийским видам спорта все приняли решение об отстранении. На некоторых соревнованиях допускают участие россиян в нейтральном статусе: например, в мае Международная шахматная федерация (ФИДЕ) позволила российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 г.
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